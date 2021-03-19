強硬抗俄 拜登走和川普不一樣的路

俄國總統普亭（右）18日冷回美國總統拜登罵他是劊子手一事，圖為2011年他在莫斯科會晤時任美國副總統拜登。（路透）

美國總統拜登 的外交團隊最近兩周接連出招，先是訪問日韓舉行「2加2會談」，接著和中國代表團在阿拉斯加州舉行會談，拜登也在專訪中直批俄羅斯總統普亭 是干預美國大選的劊子手。一連串的外交動作透露拜登的政治算計：為了凸顯自己和前總統川普不一樣，他不只要抗中，更要抗俄。

在前蘇聯和美國的冷戰時期，蘇聯和美國展開軍備競賽，世界夾在兩個核武強國之間，面臨戰爭一觸即發的緊張。

今日的「新冷戰」主角可能換成中國和美國，但對峙關鍵已不是往日的軍事對抗，而是轉變為亞洲崛起的新強權中國，與美國展開掌握全球的經濟命脈之爭。新冷戰的戰場之一可能是網路，先進科技讓中國有可乘之機，入侵全球潛在敵人的基礎建設。

川普任內退出多個國際組織，在國內製造政治對立，美國還是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，淪為被中國和俄羅斯嘲笑國力衰落的話柄。

就外交現實而論，拜登必須延續抗中路線，不過若再加入抗俄，除了可以凸顯他和川普的不同，也能同時對付兩個主要敵人。

有學者分析稱現時華府對中、俄採取雙重遏制，意味美國認為自己是世上唯一的超級大國，有足夠資源同時對抗兩個強國。

拜登17日接受美國廣播公司訪問，指控普亭兩度介入美國總統大選 ，是劊子手，普亭則回嗆「你在說你自己」。

拜登的專訪談話顯示美國對俄國問題採取實用主義路線，他在上任第二天即提議，將「新戰略武器裁減條約」（New START）延長5年。然而除此之外，美俄的共同利益並不多。

美國的抗俄政策有一些著力點。美國政府日前指控俄國間諜機構大舉網攻美國民營企業及多個政府網站，華府也公開支持疑遭克里姆林宮下毒的俄國反對派領袖納瓦尼，此外拜登政府也反對俄國2014年併吞克里米亞。

拜登的抗中與抗俄政策，首要面臨的問題就是，在華府辦公大樓發想的外交策略，出了國後經常不大管用，另一個問題則是盟國的配合度。

美國智庫威爾遜中心肯楠研究所全球研究員韋伯指出，拜登對美國國內傳達政治訊息，那就是他願意和普亭正面對決。韋伯說：「若要和川普作出明確區隔，我想不出比這個更強烈的方法。不只是對國內，拜登同時也對普亭表示：美國現在已經換人管事了。」