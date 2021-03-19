短評╱美中外交太極 作給各自人民看

美中外交高層於18日在阿拉斯加進行首輪會議，但現場火藥味濃厚。Getty Images

美中首長外交高層對話在阿拉斯加一登場，就把外交應有的太極打成了拳擊，原定10分鐘的對媒體開場白，暴走成超過1小時的加時賽；雙方選手勤做筆記、緊抓痛點、上場再打，目光焦點其實都放在場邊愛國觀眾的身上。

也可以說，這是一場出口轉內銷的宣傳大會。美國 批判中國 侵害人權，中方反批美國屠殺黑人，吵完一輪意猶未盡紛紛開啟麥克風再戰第二輪，都可看出雙方有備而來，備妥多套劇本相應。

按照美方定義，這是一場「盍各言爾志」的一次性、非戰略性對話；美方主談的布林肯開場白也直白明快，點出美國和盟邦都對中方有意見，再挑新疆、香港和台灣，也談美國與盟友因中而受損的利益，更毫不留情地提醒：「別想和美國對著幹。」

但中方主談的楊潔篪可不這麼想，警告美方不要企圖「扼殺中國」，畢竟中方在出發前，就被美國賞了好幾個巴掌，先是會議性質不同調，中方稱這是中美高層戰略對話，但美國不認。

而後美國國務院更新香港自治報告，商務部審查在美中企是否危及美國國安，都讓還沒出發的中國顏面盡失。楊潔篪直指布林肯等人看中國的態度高高在上，令人不爽。

綜合世界各國接受不了美中持續硬碰硬的惡果，以及兩國人民彼此仇視的氛圍，美中均有「不得不談卻又不能和氣說話」的政治壓力，照顧「愛國觀眾」的情緒，才是他們此行的重點。

也因此，在楊潔篪「說教」超過15分鐘後，楊潔篪對著詢問是否該口譯的外長王毅脫口就說「還要翻嗎？」擺明他只想讓人看他演這麼一齣，至於看得懂或不懂？隨便。

拜登政府礙於前總統川普 畫下的強硬抗中紅線，這次對話若和中國就此把酒言歡，正好落川普和共和黨的「親中」口實，豈可示弱？反觀中國，在歷經川普時期關閉使領館和孔子學院、封殺中企和驅逐記者等種種激烈做法後，同樣也不能向拜登新政府明顯投懷送抱。

更何況，布林肯講話前，才剛從日韓訪問回國，更早與澳大利亞、印度和日本的四方會談，中國都被視為敵對目標，中方必然得利用這次美中對話作態，至少嚇阻正在凝聚的美國同盟。

這場原本應該揖讓而升的外交對話，事前就已註定會是無言的結局；雙方四位主角一開場就在媒體鏡頭前你來我往，火花四射。

可以想像，未來拜登政府仍會繼續走「盟友優先」的道路；美中當前關係除了「先天不足」（受川普強硬抗中之累，雙方互信有限），還有「後天失調」（中國自己各式各樣的不當行為），這次對話總算開了頭，未來看不到方向，只能徐圖向前。