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美中激烈交鋒後 布林肯將訪歐聯手處理全球議題

中央社布魯塞爾19日專電
美國務卿布林肯22日起將訪問歐洲，這也是美國與中國在阿拉斯加州會談後，布林肯又一次的出訪行程。美聯社
美國務卿布林肯22日起將訪問歐洲，這也是美國與中國在阿拉斯加州會談後，布林肯又一次的出訪行程。美聯社

美國務卿布林肯22日起將訪問歐洲，這也是美國與中國在阿拉斯加州會談後，布林肯又一次的出訪行程；此行被視為美國宣示重新與歐洲結盟處理包括中國等全球議題的舞台。

美國駐歐盟大使館今天發布訊息，布林肯（Antony Blinken）將在3月22日至25日前往比利時首都布魯塞爾，參加北大西洋公約（NATO）部長會議，並與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）及比利時外長威爾梅斯（Sophie Wilmes）等人會面。

美方表示，布林肯參加北約會議，強調美國總統拜登政府透過北約與盟國建立聯繫的決心。會議除討論北約2030聯盟議題外，也關切中國和俄羅斯以及氣候變化、網路安全等。

而布林肯會見歐盟高層時美方將討論美歐跨大西洋關係、對抗疫情、應對氣候危機及強化民主等議題。布林肯此行被視為美國新政府重回與歐洲結盟處理包括中國等全球議題的舞台。

特別是歐洲媒體報導布林肯與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）3月18日與中國中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅在美國安克拉治市會談，在公開的開場時間出現激烈交鋒混亂後，歐媒關注屆時布林肯在布魯塞爾是否再度提到中國，而歐盟及北約會如何回應也受矚。

在美國前總統川普時代，美歐盟友關係不佳，在全球議題上意見不一，甚至美國對歐盟也祭出貿易戰。

但在拜登上任後，歐盟今年2月外長視訊會議即時邀請布林肯參與，會議聚焦疫情、中國及氣候變遷等迫切全球議題。

當時美方會後表示，布林肯在會中與歐盟會員國外長談論多項迫切全球議題，包括應對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、伊朗、中國及氣候變遷等議題，並說美國、歐盟及成員國以民主、人權與多邊主義等共享價值為基礎，緊密合作應對全球挑戰的重要性。

美國 布林肯 歐盟

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