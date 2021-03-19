中美高層論壇針鋒相對 趙立堅：後面還有正餐

中國外交部發言人趙立堅。路透

中美高層戰略對話於當地時間18日舉行，雙方代表針鋒相對，中國 外交部19日下午例行記者會上外媒對此輪番提問。中國外交部發言人趙立堅 表示，開場白後還有正餐。希望美方能夠清楚，中方在維護自身核心利益方面的決心和意志堅定不移。中方已十分堅定地表明立場，中國的內政不容任何干涉。

據中國外交部網站消息，趙立堅表示，阿拉斯加州是美國 最靠北的州。中國代表團成員抵達阿拉斯加的時候，不僅感受到了阿拉斯加寒冷的天氣，也感受到了美國主人的待客之道。

他並說，這次開場白後面還有正餐。希望美方能夠同中方相向而行，按照雙方元首除夕通話的精神，聚焦合作、管控分歧，推動中美關係健康穩定發展。

不過，對於中方指控美方在開場白上嚴重超時的依據何在？趙立堅並沒有正面回應，僅指出中方的代表團已做出背景吹風，並重申了中國代表官員背景吹風的說詞。

他強調，雙方從一開始在開場白的時候就充滿了火藥味和戲劇色彩，「這不是中方的初衷」。

根據雙方之前商議，首輪會談由四位主要代表分別作開場，時間約為兩分鐘。據美國公共廣播電視公司記者根據的錄音指出，美國國務卿布林肯與美國國家安全顧問蘇利文開場白約為2分鐘左右，分別是2分27秒與2分17秒。

而楊潔篪的發言共19分40秒，當中夾雜即場傳譯3分26秒。而王毅發言為4分9秒。

中國官媒央視新聞報導，中方代表團官員就對話進行背景吹風。雙方在開場白上就掀起火花，中方代表指控美方致開場白「嚴重超時」，並對中國的內外政策「無理攻擊指責」，挑起爭端，中方對此作出嚴正回應。

港媒鳳凰網稱，中方代表結束長篇發言後，布林肯與蘇利文做出回應後，中方代表又想做出回應，但美方要求現場記者離開。之後中國媒體陸續推播「輪到中方發言就趕記者走」的新聞。