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最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

接到種族恐嚇電話 舊金山華埠金門幸運簽語餅店報警

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

轉角24小時
(美聯社)
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美國終於嚐到『一個XX各自表述』是怎麼回事了...」拜登政府與中國政府的第一次外交高級會談，18日下午在美國阿拉斯加的安克拉治開幕。為期48小時的外交接觸中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），與中國中共中央政治局委員楊潔篪、外交部長王毅「捉對較勁」。但雙方的開場記者會不僅火藥味十足，楊潔篪更在開幕致詞中超時痛罵美國的內政與種族歧視問題。

美中雙方你來往我罵紅了眼，甚至放棄外交禮節，出言要求散場中的記者團「不要走...好好記錄雙方的反擊指控」——美中雙方隨後閉門會談的氣氛依舊「很不友善」，除了19日發表聯合宣言的「機會極低」，中方時間一到更直接撤收，兩國完全沒有任何晚宴、共餐或夜間交涉的互動安排。

(Getty Images)
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美國與中國的「阿拉斯加2+2會談」，是拜登政權上任以來，美中兩國高級外交官員的「初次見面」，但在疫情、貿易戰、台灣、香港、新疆人權問題...等重大戰略衝突上，兩國的會前交涉氣氛極差。雙邊外交團隊更各自對國內媒體釋出「悲觀預防針」，認為這次的接觸可能不會有任何具體的成果，只是試探彼此強硬底線的「氣勢較勁」。

對於美國來說，如何遏制中國的「惡性戰略競爭」，並在維持氣候變遷、環保與疫情合作的「零星互動」之際，減緩中國對於印度－太平洋地區的武嚇擴張，是本回會談試探的重點；但對中國而言，從現在開始至2022年夏季為止，將是「習近平政權連任完全制霸」的敏感關鍵期，因此除了要求美國單方面解除對中國的經濟與政治制裁之外，「美國其他的指指點點...中方都不想理。」

(Getty Images)
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相關會談的敲定，是由美方率先於3月初公告，但在會前的戰略佈局上，白宮方面的進擊姿態卻也明白地展示了「會無好會」的鴻門宴氣氛——像是會前，布林肯先是帶著美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問日本、南韓，並敲定了在川普任內多有困難的美國駐軍經費分攤問題；同時，在安克拉治會面的前一天，布林肯也對外公布就香港人權與自治問題「制裁中港24名官員」。

布林肯的外顯態度非常強硬，像是堅持「新疆再教育營迫害是中國的『種族滅絕』」、以及接連譴責中國對台灣民主的侵略態度，都讓北京方面很不是滋味。因此在安克拉治會談中，中國中央也才安排了戰略核心人物——中央外事辦主任楊潔篪——帶隊壓陣，試圖由楊來重現「最高位階的戰狼外交」，好阻斷拜登政權討價還價的底線試探目的。

這樣劍拔弩張的氣氛，讓雙方會前都對於阿拉斯加之行「期望極低」；誰知雙方實際上的碰面，卻又比原本想像的更為尷尬與激烈，因為光是開幕致詞記者會上，中國方面就打破了所有的外交默契與禮儀慣例，並由一向被外界相對視為「儒將」的楊潔篪，極為直接而強硬地拒絕、並一一反擊美國對於人權與民主的「價值指教」，

「美國沒有資格居高臨下同中國說話！中國人不吃這一套。」

(美聯社)
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在場的美國《公共電視網》（PBS）資深外交記者席弗林（Nick Schifrin）表示：根據會前的流程安排，中美4名高級代表的「開幕記者會致詞」時間，預設是1人2~4分鐘，先發講話的布林肯與蘇利文，總共講了10分鐘；但後來登場的楊潔篪，卻滔滔不絕一個人一路痛罵美國長達18分鐘，這不僅是故意的外交失禮，變身為「高級戰狼」的楊潔篪，也直接打破了中國外交圈過往「見面三分情」的穩健慣例。

楊潔篪在發言中，不僅完全不接受美國對於台灣、香港、新疆的支持與關注立場，反而一口咬死「絕對不接受美國干涉中國內政」；與此同時，楊潔篪還一段一段的分條數落美國政府「作賊喊抓賊」，並拿黑人民權問題、種族歧視、與資訊安全來指控美國，「應該管好自己的事，不應該自己的問題沒解決好，反而向世界轉嫁矛盾、轉移視線。」

「美國不應對中國的人權、民主說三道四，中國共產黨領導合中國政治制度，都是得到『中國人民衷心擁護』，任何要改變中國社會制度的作法，都是徒勞的。」

然而楊潔篪的超時滔滔不絕與說教式的文攻突襲，卻讓在場的國際記者團隊看傻了眼——其一方面是為了雙方互動的尷尬氣氛頭皮發麻；二方面更吃驚於美中兩國的高級外交關係，竟然已惡化對抗到如此田地。

(Getty Images)
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在楊潔篪的長篇大論批判後，按照原本的時間流程，現場的記者團隊就該此撤收，讓兩國代表團能就實質戰略問題閉門交涉；不料聽楊潔篪說教聽出火氣的布林肯與蘇利文，卻出言讓所有記者留在原地，「好好記錄美國政府對於中方高級外交官的教訓回擊。」

「美國的政治確實遠不是『完美』的無瑕體系，但這個政府與人民一直追求著更自我修正與進步，而為了這樣的精益求精，了解我們自己的缺陷、並了解我們不是完美的，則是美國自我反省求進步的成功要素...。」

即興反擊的布林肯與蘇利文，一方面承認美國仍有很多待改進的問題，但同時也意有所指地強調「至少美國願意面對、接受、並認知到自己的問題與批評」，並嘲諷楊潔篪的長篇大論，才是真正隱藏中國問題的懦弱表現。

相關發言，讓中國代表團非常不高興，但布林肯卻不願意再讓中國代表團繼續回嘴嗆聲，而直接讓大會帶走現場記者團隊，強制讓嚴重超時的會談進入閉門交涉的下一階段。

(美聯社)
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不過對於美國留住記者紀錄反擊、卻不讓楊潔篪於記者前繼續回嘴的做法，中方代表也當場表達不滿並提出抗議。其中，楊潔篪本人也非常不悅地表示，美國不給中國代表團「同等機會表達回應」的態度，是非常嚴重的外交失禮：

「這就是美國期待的『對話方式』嗎？是喔，我想中國方面真的把美國想得太友善了，我們還以為美國應該會至少尊重『基本的外交風度』呢。」

對於「誰先翻桌了外交風度」這一件事，美中兩國的外交輿論各有論述——美方認為楊潔篪故意長篇大論嚴重超時，就是要給布林肯難堪的「戰狼下馬威」；但中方卻認為，美國只會指控對外、經不起別人批評就剝奪楊潔篪的「言論自由」，是非常粗魯、丟不起臉的霸權心態。

這樣的白熱化氣氛，不僅是在開幕記者會上唇槍舌戰。之後的閉門會議裡，中美兩國代表的交涉，也嚴重缺少建設性的互信對話。因此下午5點時間一到，中國代表團就奪門而出，禮賓車隊就這樣一言不發地驅車返回下禢旅館。

(美聯社)
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美國國務院表示，由於防疫因素仍需要「必要的社交距離」，因此原本在安克拉治會議上，美中雙方本來就沒有安排「夜間外交活動」——像是設宴酒會、工作晚餐、夜間外交會議...等過往用於推進「檯面下互信」的基本外交行程，這次一概沒有，除了會場乾瞪眼之外，中美雙方並沒有任何推進互動的默契接觸。

在正式會議中難堪地劍拔弩張，在會後時間又缺少了重要的「互動機會」，於整體交涉氣氛上也注定了「不會出現積極成果」的結局機率。但此一方向，似乎也是拜登團隊的原本設定——因為就區域戰略與國內政治氣氛來講，拜登並沒有向中國退讓的空間，因此用強硬表態來劃清外交底線，並向國際盟友證實「美國不會繼續接受中國『兩面手法』的外交設計」，也就成為美方重要的戰略宣示目的。

此一設定，也正是美國之所以把兩國交涉的初次會談，安排在阿拉斯加的原因，於表面上這是美國本土與中國的「中間位置」，是對雙方都方便合理的交涉地點；但於實際上，阿拉斯基仍是美國國土，中國不僅在氣勢上變成「求和來客」，在會議的流程安排與大會控制上，美國國務院也才能以東道主的身分有足夠主導空間——像是留住記者，以正面回擊楊潔篪的超時突襲，又馬上趕人不讓中國繼續回嘴，也是美國之所以保留「地主優勢」的最佳展現。

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