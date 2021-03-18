4月拜習會？白宮：目前尚未有討論

對於北京盼促成美國總統拜登與中國國家主席習近平4月視訊會談，白宮發言人莎奇今天表示，目前沒有這樣的討論。(美聯社)

對於北京盼促成美國總統拜登 與中國國家主席習近平 4月視訊會談，白宮發言人莎奇今天表示，目前沒有這樣的討論。她也重申美方將觸及人權、香港與區域軍事緊張等議題。

華爾街日報（The Wall Street Journal）昨天引述知情人士報導，北京將透過美中外交高層會談之際，促成拜登與習近平利用4月22日世界地球日全球召開氣候變遷會議時舉行視訊峰會。

對此，莎奇（Jen Psaki）今天在例行記者會被問到此事時表示，距離氣候峰會僅剩一個多月時間，也預期屆時將與眾多參與者舉行更多活動，但雙邊會議目前不在討論階段。她也不願多談拜登與習近平的雙邊會談是否會預設條件。

中國外交部昨天被問到此事時也表示，習近平與拜登可能會面的議題，未列入美中高層在阿拉斯加州 安克拉治會談的議程。

不過中國外交部發言人趙立堅在例行新聞簡報中指出，中美高層對話期間，雙方可就任何共同關心議題交換意見，其中也包括高層交往在內的相關議題。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天稍晚將在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、外交部長王毅會晤。

這場美中會晤是拜登1月20日上任以來，雙方高層首度面對面會談。

在被問及這場會談後美中的可能發展，莎奇表示，美方預期部分會談將十分困難，但仍會坦率提出關注的議題，包括人權、香港、與智慧財產權竊取和資訊保護等相關的科技、區域軍事緊張局勢等。

她也重申，此次會談提供解決廣泛議題的機會，包括存在嚴重分歧的議題，重點是進行坦率的討論，提出美方關注的議題並尋求可以一起合作的方式與項目。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點