外國人不准拍白宮？ 美國之音華裔記者遇騒擾

美國之音白宮華裔記者黃耀毅17日傍晚在白宮外頭連線，遭遇自稱獨立媒體的美國人士騷擾；騷擾者還對其他亞裔記者說「我們有權拒絕外國人拍攝我們的白宮」。取自黃耀毅推特

美國 之音主跑白宮 的華裔記者黃耀毅在美國工作多年，17日傍晚在白宮外頭的「黑人的命也是命廣場」連線時，遭遇自稱獨立媒體的美國人士騷擾，該人士在廣場上先後和現場連線的媒體攀談，還對其他記者說「外國人不能拍攝我們的白宮」；黃耀毅頂著亞洲面孔、使用中文連線過程中，對方越靠越近、大聲干擾，靠同事警戒示意，才讓騷擾者離開，雖沒有發生衝突，但事後想想越覺氣憤。

黃耀毅說，他2005年起在美國採訪，這是最誇張的一次。

黃耀毅17日傍晚到廣場與同事會合準備連線，自稱獨立記者的一男一女正在跟同事攀談，言語間似乎不滿美國政府出資經營媒體，沒多久這兩人轉向3名也在現場工作的亞裔 女性，其中一人身穿有韓文字樣的黑色外套，相當醒目；手持麥克風的美國女性詢問對方「你們是中國人還是韓國人？」並試圖打斷對方工作表示，「我們是美國人，你們是外國人，我們有權阻止你們拍攝『我們的白宮』。」

黃耀毅說，沒聽清楚那3名女性記者怎麼回應，當時就心想：「等等我開始說中文連線，也許會被他們給盯上。」

黃耀毅表示，當節目開始，他對著鏡頭報導美國政府總統拜登與賀錦麗回應亞特蘭大槍擊事件，以及說明18日即將登場的美中外交高層會晤。

「我可以感覺到他們一邊錄影一邊走向我，他們就在我的右後方，但我只能緊盯鏡頭。」黃耀毅形容當下的感覺，靠著同事警覺戒備，這兩人最後走開了，並未打斷這場連線，他們當下只想趕快收東西離開現場，避免延伸成更大衝突。

事後向公司回報此一突發狀況，寫成報告送交安全部門，黃耀毅說，越回想越覺氣憤，過去也曾碰過採訪現場的突發狀況，例如大吼假新聞或是認為媒體沒有完整報導之類的批判，但這次狀況最為誇張；他也在推特分享這段經歷，希望不要再有人遭遇此事。

新冠肺炎疫情去年開始蔓延，美國各地都曾傳出攻擊亞裔的事件，拜登曾多次喊話譴責此事；黃耀毅觀察，對亞裔的歧視或多或少都存在著，就過去一年疫情期間，許多社群媒體的分享和媒體報導都有許多浮上檯面的公開歧視行為。

美國之音成立於1942年，美國國會在講述美國故事、對抗納粹的背景下出資成立，旗下有廣播和電視台，總部在華府。