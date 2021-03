眾院聽取歧視亞裔 華裔議員齊作證：我們在呼喊求救

華裔眾議員孟昭文表示亞裔社區過去一年都在與仇恨抗爭,擔心自己的人身安全。(影片截圖)

眾院司法委員會下屬的憲法、民權及公民自由委員會(Subcommittee on the Constitution, Civil Rights, and Civil Liberties)18日就「針對亞裔 的歧視 與暴力侵害」舉行聽證,華泰裔參議員譚美(Tammy Duckworth)、華裔眾議員趙美心、孟昭文,以及各行業亞裔透過線上線下作證。

身為國會亞太裔黨團(CAPAC)主席的趙美心,也是國會首位華裔眾議員,她也敦促該委員會舉辦此次聽證,因為亞裔社區面臨的危機已抵達一個關鍵點,不容再被忽視。

談及亞城槍案,趙美心說兇手的作案目標並非意外,「我們知道這一天會來。」她呼籲全美在3月26日集體發聲反對仇視亞裔,亞裔不能是危機時刻的替罪羊或受虐者,生命已危在旦夕,國會兩院必須採取行動解決持續這種普遍的歧視與仇恨。

華裔眾議員趙美心作證呼籲全美在3月26日集體反抗反亞裔歧視與仇恨。(影片截圖)

孟昭文亦表示,過去一年多以來,亞裔社區都在與仇視與偏執抗爭,「中國病毒」、「功夫病毒」等反亞裔的說詞以及各種虛假信息和種族主義,讓亞裔飽受創傷,為自己的人身安全感到害怕。

她說,疫情 以來,超過3800件反亞裔的歧視事件上報,其中近70%的受害人是亞裔女性,「我們的社區在流血,我們很痛,我們在呼喊求救」;而美國歷史課卻沒有亞裔,把亞裔視作永遠的外國人,她也提及自己早先在眾院提出並獲得通過的「譴責因新冠病毒反亞裔」的決議案,卻有164名共和黨議員反對。

孟昭文也在發言尾聲,回應該委員會共和黨籍副主席羅伊(Chip Roy)質疑此次聽證會是干預自由社會的言論自由,她聲音哽咽表示,「你們共和黨和你們的總統、同僚可以拿任何國家說事,但不該把攻擊的靶心放到我們的孩子、我們的爺爺奶奶、全美的亞裔身上,這次的聽證會是給我們社區遭受的痛苦和傷害找解決方案,我們不會讓你們剝奪我們發聲的權利。」

華裔參議員譚美作證表示應明確表態,把公共衛生危機歸罪亞太裔是錯誤且種族歧視。(影片截圖)

母親是泰國華僑的譚美也透過視訊作證說,「我們做的任何事都無法給予受害人應得的安慰,也無法修補他們支離破碎的生活,但我們能做、也應該做的,是明確表態,把公共衛生危機歸罪亞太裔社區是種族主義和錯誤的。」

該委員會主席柯恩(Steve Cohen)開場時表示,反亞裔仇恨並不是從新冠疫情才開始,也不會隨著疫情而結束,疫情所做的只是加劇了隱藏在明面之下的反亞裔偏見,而這些在美國有著長年累月的醜陋歷史。