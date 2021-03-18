美韓2+2會議聯合聲明：強化同盟 關切北韓核武

美韓外長及防長2加2會議事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟。(美聯社)

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問南韓 ，當地時間18日參加與南韓外長及防長的2加2會議，事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟，處理朝鮮半島及印太地區的威脅，並關切北韓 核武。

根據發布的聯合聲明，美韓同盟是朝鮮半島與印太地區的和平、安全和繁榮關鍵，值此全球威脅增加之際，更形重要。

聯合聲明提到，在相互尊重、信賴、親密友誼、強勁民間交流、共享自由民主人權與法治等價值下，美韓同盟已發展成全面的夥伴關係；美韓將進一步在廣泛領域，推動相互強化、以未來為導向的合作，包含貿易、氣候變遷、防疫和經濟復甦。

雙邊重申，在美韓共同防衛條約下，致力於捍衛南韓與強化美韓聯合防衛部署，透過聯合軍事訓練與演習，因應所有威脅。

美韓四長共同強調北韓的核子及彈道飛彈為同盟優先事務，重申共同致力解決相關議題；他們重申落實聯合國安全理事會相關決議的重要性，也包括北韓。

根據聯合聲明，美韓將建立高層級會議，以處理對北韓的戰略、並溝通美國正在進行的對北韓政策檢討。

美韓四長重申韓美日三邊合作的重要性，保證持續促進彼此利益，推動區域和平安全與繁榮。