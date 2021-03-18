我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／牆、謊言、錄音帶 媒體怎麼對川普？美中高層會面

美中高層對話今舉行 中方代表凌晨抵阿拉斯加

美韓2+2會議聯合聲明：強化同盟 關切北韓核武

記者張文馨／華盛頓報導
美韓外長及防長2加2會議事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟。(美聯社)
美韓外長及防長2加2會議事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）訪問南韓，當地時間18日參加與南韓外長及防長的2加2會議，事後發布聯合聲明，重申強化美韓同盟，處理朝鮮半島及印太地區的威脅，並關切北韓核武。

根據發布的聯合聲明，美韓同盟是朝鮮半島與印太地區的和平、安全和繁榮關鍵，值此全球威脅增加之際，更形重要。

聯合聲明提到，在相互尊重、信賴、親密友誼、強勁民間交流、共享自由民主人權與法治等價值下，美韓同盟已發展成全面的夥伴關係；美韓將進一步在廣泛領域，推動相互強化、以未來為導向的合作，包含貿易、氣候變遷、防疫和經濟復甦。

雙邊重申，在美韓共同防衛條約下，致力於捍衛南韓與強化美韓聯合防衛部署，透過聯合軍事訓練與演習，因應所有威脅。

美韓四長共同強調北韓的核子及彈道飛彈為同盟優先事務，重申共同致力解決相關議題；他們重申落實聯合國安全理事會相關決議的重要性，也包括北韓。

根據聯合聲明，美韓將建立高層級會議，以處理對北韓的戰略、並溝通美國正在進行的對北韓政策檢討。

美韓四長重申韓美日三邊合作的重要性，保證持續促進彼此利益，推動區域和平安全與繁榮。

北韓 南韓 美國

上一則

布林肯：美檢討北韓政策 施壓和外交手段皆選項

下一則

眾院聽取歧視亞裔 華裔議員齊作證：我們在呼喊求救

延伸閱讀

布林肯：美檢討北韓政策 施壓和外交手段皆選項

布林肯：美檢討北韓政策 施壓和外交手段皆選項
美韓完成軍費分攤協定草簽 南韓分攤額漲13.9%

美韓完成軍費分攤協定草簽 南韓分攤額漲13.9%

2+2磋商 美拉攏南韓 聯手抗中國北韓

2+2磋商 美拉攏南韓 聯手抗中國北韓
中美破冰難？美專家：阿拉斯加會晤可能僅是雙方重申立場

中美破冰難？美專家：阿拉斯加會晤可能僅是雙方重申立場

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2021-03-17 18:18
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01

1張圖看疫情：美施打1億1303萬劑疫苗 28.5%成人接種

2021-03-18 03:00
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11
拜登政府正計畫廢除川普政府的減稅法，對富人及公司開徵個人所得稅及公司稅。圖為紐約市民本月5日在布魯克林大橋上示威要求州府對富人加稅，應付疫情。(Getty Images)

拜登醞釀增稅 規模30年來最大

2021-03-15 23:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

2華女喪命 亞特蘭大按摩院8死槍案 嫌犯為性癮殺人

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯

金山華裔婆婆遇襲 奮起反擊打傷白人嫌犯
按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」

按摩業的性趣 亞城槍案轟出「不能說的秘密」
父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪

父母指認兒子犯案 亞特蘭大槍手被控8項謀殺罪
拜登批普亭冷酷如「劊子手」 俄火大了 召回駐美大使

拜登批普亭冷酷如「劊子手」 俄火大了 召回駐美大使