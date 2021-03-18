布林肯：美檢討北韓政策 施壓和外交手段皆選項

美國國務卿布林肯18日在南韓。(美聯社)

一名北韓 外交官今天稍早表示，平壤拒絕與華府有任何對話，除非對方改變政策；數小時後，正在南韓訪問的美國國務卿布林肯 說，施壓和外交手段都是美國正在考慮的對待北韓選項。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）在首爾與南韓官員舉行的聯合記者會上表示，美國總統拜登 （Joe Biden）的政府將與盟邦密切諮詢後，在未來幾周內完成對北韓政策的檢討。

布林肯說：「拜登總統計畫與南韓、日本和其他重要夥伴國進行密切合作和諮詢後，在未來幾周內完成北韓政策檢討，包括是否恢復施壓選項及未來外交的可能性。」

當記者問到，美國檢討完政策後可能採取的作法，布林肯拒絕提供進一步說明。

不過，他在與韓國記者召開的另一場圓桌視訊會議上，被問到拜登是否會與北韓領導人金正恩見面，布林肯回答說，華府正在探索如何說服北韓讓非核化有所進展，包括「不同種類的施壓點」和外交手段都是美方考慮選項。

布林肯表示：「某方面來說，一切都在考慮範圍內。我方抱持非常開放態度。」

北韓外務省第一副相崔善姬今天稍早稱，拜登政府試圖與平壤接觸的行為是「膚淺伎倆」。這是北韓當局首度對雙方互動發表公開說法。