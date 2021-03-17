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亞城槍手動機未明確 拜登：針對亞裔暴行令人不安

參院無異議通過 戴琪將任首位華裔貿易代表

美中外交高層阿拉斯加會談前夕　南韓立場左右為難

編譯陳韋廷／報導
面對美國要求加入反中行列的壓力，南韓文在寅政府的立場相當為難。歐新社
面對美國要求加入反中行列的壓力，南韓文在寅政府的立場相當為難。歐新社

中斷逾4年的美韓二加二會談將在18日重啟，但韓方恐無太多喜悅。美方此行牽制中國目的明確，但南韓為了經濟考量不願得罪中國，近年來全力和美中等距交往，華府要求聯手抗中的壓力將讓南韓相當為難。

路透報導，美韓兩國多年來首次同時出現自由派總統，但在跟華府結盟及對中國經濟依賴之間，南韓仍然很難找到平衡。

中國是美國國務卿布林肯及防長奧斯丁亞洲行的首要議題，美方傳遞的訊息聚焦在集結亞洲盟友，對抗中國潛在的「脅迫和侵略」，這對南韓來說是項挑戰，因為南韓不想激怒中國這個最大經濟夥伴。

更棘手的是，南韓總統文在寅需要美國總統拜登及中國支持，才有希望於任期最後一年在兩韓關係上取得突破。

延世大學中國問題專家魯樂漢說，美韓自由派政府在氣候變遷、公共衛生與平權等問題意見一致，但在應對中國、北韓甚至日本等國家的雙邊關係上，雙方卻存在分歧，「只要牽涉這些國家，美韓關係就出現很多分歧，很難找到共同點」。

2017年，南韓因部署美國薩德飛彈防禦系統惹怒中國，為此付出高昂經濟代價。南韓現代經濟研究院估計，當年南韓經濟損失75億美元，經濟成長也折損0.4個百分點。

南韓一直不願將美韓同盟關係界定為反中聯盟，文在寅政府也不太願意加入美日澳印組成的四方安全對話（Quad）。

新美國安全中心的金杜妍指出，文在寅政府公開明確表示，不會參與「排除或防堵某個特定國家」的倡議，「除非盟國在細微論述上展現創造力，否則很難讓這個進步派韓國政府加入此一民主聯盟」。

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