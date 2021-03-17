等待明確亞城槍手動機 拜登：針對亞裔的暴行令人不安

拜登總統17日表達對亞裔遭受暴力的擔憂。(美聯社)

亞特蘭大 昨夜連續三起槍案，導致包括六名亞裔 女性在內的八人死亡，拜登 總統17日表達對亞裔遭受暴力的擔憂，稱自己過去數月多次提及有關亞裔遭受的暴行，「非常令人不安」，但在多做表態之前，先等FBI調查確認亞城槍手的行凶動機。

「過去數月以來，我一直在談論針對亞裔的暴行，我認為(反亞裔暴行)非常、非常令人不安(troubling)。」拜登說，現在還不會把兇手動機與此關聯，正等待司法部和FBI的調查結果給出答案，「等調查完成後，我將有更多要說」。

亞特蘭大地區16日晚連續發生三起按摩院槍擊事件，造成八人死亡，其中六人為亞裔女性，加上過去一年來，亞裔社區因疫情遭受歧視與暴力事件激增，引起許多猜測，稱血案是種族因素所致；「停止仇恨亞裔(StopAsianHate)」的話題標籤17日登上推特熱搜第二，來自政商、體育、傳媒等各界人士帶此話題標籤發聲，哀悼逝者並譴責針對亞裔的仇恨與暴力。

警方17日表示，目前就下「動機與種族有關」的結論還為時尚早，槍手龍恩(Robert Aaron Long)早先承認有性成癮問題。