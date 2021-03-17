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關切台灣及釣魚台議題 布林肯將明確向中國表態

中央社東京17日專電
美國國務卿布林肯今天在日本接受日媒線上採訪時表示，有關中國擴大在釣魚台海域的行動及對台灣施壓等問題，18日他將在阿拉斯加與中國高官會談時將明確表達美國的憂慮。美聯社
美國國務卿布林肯今天在日本接受日媒線上採訪時表示，有關中國擴大在釣魚台海域的行動及對台灣施壓等問題，18日他將在阿拉斯加與中國高官會談時將明確表達美國的憂慮。美聯社

美國國務卿布林肯今天在日本接受日媒線上採訪時表示，有關中國擴大在釣魚台海域的行動及對台灣施壓等問題，18日他將在阿拉斯加與中國高官會談時將明確表達美國的憂慮。

布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外交部長王毅會晤。這將是美國總統拜登（Joe Biden）政府上任後美中高層首度會晤。

日本經濟新聞報導，布林肯17日接受日媒線上採訪時表示，有關中國擴大在釣魚台列嶼周邊的行動及對台灣施壓等，18日他與中國高官在阿拉斯加召開會談時，將以明確的言詞表達美國的憂慮。

報導說，中國把這場美中高層會談定位為「戰略對話」，但美國否認如此，這顯示美中之間有隔閡，雙方過招將趨於激烈。

布林肯在與日媒的線上記者會上表示，中國對於包含釣魚台列嶼在內的東海、南海以及台灣正採取攻擊性的行動，美國對此感到憂慮，將明確告知中國，不要認為可以為所欲為而不受懲罰。

報導說，布林肯言下之意，將要求中國修正強權路線。

布林肯這2天訪問了日本、韓國，返國途中將取道阿拉斯加，出席美中高層會談。蘇利文將從華府到阿拉斯加。

美國政治新聞網Politico表示，美中高層會談預定18日起舉行，可能為期2天，雙方正考慮舉行3場3小時的會談。

日經報導，美國政府高官透露，新疆維吾爾族、香港人權遭打壓、中國威壓式的經濟習慣等，將是美中高層會談的議題。

美國在聽取日本、韓國這2個同盟國的意見後，將彙整新的對中戰略。美中高層會談時，中方的態度也將成為美國在研擬新的對中國戰略的判斷材料。

美國 中國 布林肯

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