我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美韓外長、防長會晤強調同盟、應對北韓 啟動雙邊對話

天安門事件後 歐盟為新疆首度制裁北京

美韓外長、防長會晤強調同盟、應對北韓 啟動雙邊對話

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）正在出訪南韓，會見南韓外交部長鄭義溶(右)。美聯社
美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）正在出訪南韓，會見南韓外交部長鄭義溶(右)。美聯社

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）正在出訪南韓，當地時間17日會見南韓外交部長鄭義溶；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）透過新聞稿表示，雙方會討論美韓同盟，也確認美日韓三方合作，對於保持自由開放印太地區的重要性。

普萊斯表示，美國政府正在進行檢視對北韓的政策，也是雙方討論話題。

普萊斯說，美韓同盟是印太與世界和平、安全、繁榮的關鍵；北韓核武與彈道飛彈是其同盟的優先要務，雙方重申共同致力解決這些議題的承諾。

普萊斯表示，雙方承諾在有關朝鮮半島上所有議題密切協調，應對新冠肺炎、迫使緬甸軍方恢復民選政府，以及對抗氣候變遷。

根據國務院發布的新聞資料顯示，美韓均同意擴大雙邊協調、區域及全球參與，美韓將建立雙邊政策對話，參與層級為（美國國務院）副助理國務卿（等同司長級，南韓對口單位為北美局），討論雙邊關係中的戰略問題。此外，美韓18日將簽署國防負擔分擔協議，以強化聯盟和聯合防衛，阻止侵略，促進和平、安全與繁榮。

美國國防部表示，國防部長奧斯丁（Lloyd J. Austin）17日在首爾會見南韓國防部長徐旭，雙方均承諾優先考慮戰備與保持穩健防務，以確保同盟準備好「今晚就能迎戰」（fight tonight）；美韓將持續合作強化防務關係，今年秋天將舉行「安全協商會議」。

布林肯與奧斯丁15日起雙雙出訪印太地區，這是兩人首度以國務卿和國防部長身分出國實體訪問，並安排與日韓外交部長、國防部長的2+2會談；在結束南韓訪問後，奧斯丁將前往印度，布林肯將返回美國，和美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）一道，美東時間18日在阿拉斯加州安克拉治市與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與外交部長王毅會晤。

美國 國防部 南韓

上一則

拜登：年收入超過40萬美元者都會加稅

下一則

針對香港議題 美對中官員金融制裁新增14名

延伸閱讀

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
布林肯強調深化與日本關係 盼聯手抗衡中國

布林肯強調深化與日本關係 盼聯手抗衡中國
美日2+2會談聲明聚焦中國 提及台海和平重要性

美日2+2會談聲明聚焦中國 提及台海和平重要性
美日防長會晤 奧斯丁重申反對中國片面改變現狀

美日防長會晤 奧斯丁重申反對中國片面改變現狀

熱門新聞

位於亞特蘭大北郊的阿克渥斯(Acworth)「楊氏亞洲按摩店」(Young's Asian Massage Parlor)16日下午5時左右發生槍擊，四死一傷。(美聯社)

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

2021-03-17 08:14
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美施打1億1073萬劑疫苗 27.9%成人接種

2021-03-17 03:00
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57
（國稅局網站截圖）

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

2021-03-13 22:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮

亞特蘭大3按摩院槍案已8死 6人為亞裔女 21歲嫌被逮
台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫

台遊覽車自撞山壁釀6死 夫妻共赴黃泉好友同遊也遇死劫
前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代

前國安顧問波頓 看美中高層會談：現已非歐巴馬時代
亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

亞城按摩院槍手是書呆子？ 同學說他：喜歡打獵 不說髒話

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州

華郵認錯更正報導 川普聲明感謝 籲重啟調查喬治亞州