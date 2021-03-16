戴琪獲全票支持 可望得兩黨相挺出任貿易代表

拜登提名的貿易代表戴琪。(路透)

美國 總統拜登提名華裔美籍的戴琪 （Katherine Tai）出任貿易代表，她今天在聯邦參議院的程序表決中，以98比0獲得一致支持。參議院預計明天確認這項人事案。

參議院在人事案辯論終結後進行表決，罕見地以98比0通過，這意味47歲的戴琪明天將可輕易獲得民主、共和兩黨的確認，正式成為美國貿易代表。參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的發言人證實，明天會投票確認戴琪的人事案。

美國紐約州的雪城大學（Syracuse University）經濟學家勒夫利（Mary Lovely）說：「我認為，以98比0獲得一致認同，這代表她在貿易上的觀點與許多參議員一致。」

明天表決一旦通過，戴琪將立即開始處理一系列貿易相關議題，包括試圖化解與歐洲國家之間因飛機補貼和數位服務稅而起的激烈爭端，還有與中國 間的貿易抗衡，及執行「美墨加貿易協定」（USMCA）下的勞工權利新條款。

投票前，參議院財務委員會主席魏登（Ron Wyden）在議場發言說：「戴琪將成為出色的美國貿易代表，她的資歷豐富，專注於保護美國勞工，及在國內創造出一些高技能、高所得的新就業機會。」

在2月底的提名聽證會上，戴琪支持利用關稅作為「合法工具」來制衡中國以國家驅動的經濟模式，她矢言以更有力的方式執行貿易協議，當中也包含與中國訂定的協議，同時也承諾要終結貿易上的「向下競爭」。

戴琪曾任聯邦眾議院歲計委員會（House Ways and Means Committee）民主黨首席貿易律師、美國貿易代表署（USTR）負責中國事務的首席法律顧問。