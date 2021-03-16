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亞特蘭大按摩院接連槍擊 已7死 4人為亞裔女

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亞特蘭大按摩院接連槍擊 已7死 4人為亞裔女

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
圖為Piedmont Road槍案現場。(WSB-TV截圖)
圖為Piedmont Road槍案現場。(WSB-TV截圖)

亞特蘭大都會區的一家按摩院及兩家水療中心周二下午發生槍擊案，已有七人喪生。警方指其中四人為亞裔女性。

當日下午，首先在切洛基郡(Cherokee)的一家按摩院發生槍擊，造成三人死亡，另有數人受傷。

切洛基郡警長辦公室的貝克(Jay Baker)表示，目前尚不清楚槍擊事件的原因。他並補充，目前尚沒有人被拘留。

警方暫時關閉了亞特蘭大西北郊區92號公路(Highway 92) 6400街區附近，靠近Bells Ferry Road的交通。

切洛基警方發布了嫌疑犯及所駕駛黑色Hyundai SUV的照片，希望民眾提供線索。

在槍擊事件發生的一個小時內，亞特蘭大市的Piedmont Road兩側的兩家按摩院亦發生槍擊案，目前已知有四人死亡。

目前警方尚未將此兩地的槍擊案聯繫在一起。

切洛基警方公布嫌疑犯所駕車輛照片。(警方提供)
切洛基警方公布嫌疑犯所駕車輛照片。(警方提供)
切洛基警方公布嫌疑犯所駕車輛照片。(警方提供)
切洛基警方公布嫌疑犯所駕車輛照片。(警方提供)
切洛基警方公布嫌疑犯相片。(警方提供)
切洛基警方公布嫌疑犯相片。(警方提供)

槍擊 亞特蘭大 大都會

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