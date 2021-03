亞特蘭大按摩院接連槍擊 已7死 4人為亞裔女

亞特蘭大 都會區的一家按摩院及兩家水療中心周二下午發生槍擊 案,已有七人喪生。警方指其中四人為亞裔女性。

當日下午,首先在切洛基郡(Cherokee)的一家按摩院發生槍擊,造成三人死亡,另有數人受傷。

切洛基郡警長辦公室的貝克(Jay Baker)表示,目前尚不清楚槍擊事件的原因。他並補充,目前尚沒有人被拘留。

警方暫時關閉了亞特蘭大西北郊區92號公路(Highway 92) 6400街區附近,靠近Bells Ferry Road的交通。

BREAKING: @ChrisJoseWSB reports investigators are looking for this man for the shooting at a Woodstock massage spa this afternoon. pic.twitter.com/EDohEkEjpK