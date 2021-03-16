布林肯強調深化與日本關係 盼聯手抗衡中國

美國國務卿布林肯出訪日本。(美聯社)

美國國務卿布林肯 今天呼籲，深化與日本 的經濟與安全關係。布林肯與美國防長奧斯丁正在東京訪問，尋求利用首次出訪來強化與亞洲盟友的關係，以因應中國強勢作為。

路透社報導，布林肯（Antony Blinken）與奧斯丁（Lloyd Austin）本周出訪日本和南韓，為美國總統拜登（Joe Biden）政府高階內閣成員首度出訪海外。上周舉行的「四方安全對話」（Quad）視訊峰會，是拜登上任後首度與日本、澳洲、印度等3國領袖對話。

中國議題在此次會談中特別凸顯，另外還包括南海和東海航行自由、半導體供應鏈安全到北韓 核子問題及緬甸軍方政變等問題。

布林肯在東京告訴美國大使館人員：「我們真的要重申一件事實，即正如我們所言，美日同盟是我們和平、安全及繁榮的基石。」他還對一群日本商業領袖說：「眾所周知，美日經濟關係是世界上最堅固的經濟關係之一。」

北韓議題也引發極大關注，尤其白宮日前透露，北韓迄今拒絕對話。而北韓國家媒體今天也報導，北韓當局警告美國新上任的拜登政府，若想要和平就不要「製造麻煩」。

美日外長與防長的「2+2」會議開始時，布林肯表示，他希望和日本與其他盟邦合作，推動北韓去核化。

布林肯今天稍早表示，日本與華府共享對民主、人權與法治的承諾，並表示它們在許多地方都受到威脅，包括在亞洲地區，無論是在緬甸還是在中國。