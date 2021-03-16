美日2+2會談聲明聚焦中國 提及台海和平重要性

美日外交與國防首長今天在東京舉行2+2高層級會談。左起：美國國防部長奧斯丁、美國國務卿布林肯、日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫。(美聯社)

美國與日本的外交與國防首長今天在東京舉行2+2高層級會談，會後聯合聲明除就中國 「脅迫與破壞穩定行為」提出警告，並特別提到台灣海峽和平穩定的重要性。

美國面對中國的影響力與日俱增，正試圖強化區域聯盟關係。美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）和國務卿布林肯 （Antony Blinken）昨天抵達日本展開訪問，這是他們首次海外行的第一站。

法新社報導，兩人今天與日本防衛大臣岸信夫、外務大臣茂木敏充舉行雙邊會談後發表聲明，警告「中國與現行國際秩序不一致行徑，構成政治、經濟、軍事、科技等層面挑戰」。

「（兩國）部長們承諾會反對脅迫區內其他國家以及破壞穩定行為。」

聯合聲明也特別提到「台灣海峽和平與穩定的重要性」。然而針對美國近期評估稱中國6年內可能犯台，布林肯不願評論他是否同意這項評估。

布林肯說：「就中國的具體時程表而言，我不會涉入任何假設。」

布林肯也在聯合記者會上表示：「中國運用脅迫和挑釁，系統性蠶食香港自治、暗中破壞台灣民主、在新疆和西藏侵害人權，在南海主張違反國際法的海洋權利。」

根據路透社，對於日本與中國在東海的島嶼主權爭執，美日部長今天也論及華府「堅定不移」捍衛日本的承諾，同時重申反對中國在南海的「非法」海洋主權聲索。

兩國部長也共同「嚴重關切」中國1月通過海警法等「引起混亂的發展局面」。海警法允許海警局在「中國管轄海域」對外國船隻動武。

茂木敏充還說，在他與布林肯的雙邊會談中，中國相關議題占了絕大部分，並「表達強烈反對中國單方面試圖改變東海與南海現狀」。

美國的區域聯盟關係在前總統川普（Donald Trump ）時期經歷動盪後，現任總統拜登（Joe Biden）政府正試圖重新啟動。

目前華府正在檢討北韓 政策，對此，奧斯丁與布林肯也徵詢區域盟邦的意見。美日部長聯合聲明除再度要求平壤「全面非核化」，並警告北韓的武器庫「對國際和平穩定構成威脅」。

北韓領導人金正恩的胞妹金與正今天稍早警告華府，別「試圖讓煙硝味跨洋傳到我們國土」。布林肯拒絕評論金與正的說法。

布林肯表示：「我們正在研究多種額外施壓（北韓的）措施能否奏效，以及是否存在合理外交途徑。一切都在檢討中。」

「放眼未來，我們都有處理北韓挑戰的決心，尤其是在北韓核飛彈計畫方面，當然也包括北韓侵犯人權問題。」