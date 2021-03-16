美日防長會晤 奧斯丁重申反對中國片面改變現狀

美國國防部長奧斯丁(左一)與日本防衛大臣岸信夫(右二)碰肘致意。左二為美國國務卿布林肯，右一為日本外務大臣茂木敏充。美聯社)

美國 國防部長奧斯丁 今天與日本 防衛大臣岸信夫舉行雙邊會談。兩人對中國在東海與南海增強實力與侵略行為等國防議題交換意見，奧斯丁也重申反對企圖片面改變東海與南海現狀。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、奧斯丁（Lloyd Austin）與日本外務大臣茂木敏充、岸信夫今天在東京進行2+2會談。奧斯丁與岸信夫在會前先進行防長雙邊會談。

美國國防部今天以發言人柯比（John Kirby）名義發布奧斯丁與岸信夫的會談內容指出，奧斯丁重申美日同盟在維護自由開放印太的重要性，強調同盟是地區安全與穩定的基石，並強調同盟須為長期挑戰做好準備。

奧斯丁與岸信夫針對國防議題廣泛討論，包括中國在東海與南海增強實力與侵略行為、北韓核武與飛彈計畫威脅、日本在區域安全的角色重要性、先進能力發展、建立夥伴能力與強化多邊合作，兩人也承諾將持續密切合作以強化美日國防關係。

奧斯丁重申美國反對企圖片面改變東海現狀與損害日本對釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）的管轄，並重申美日安全保障條約第5條適用於釣魚台列嶼。美日安保條約第5條載明，對日本領土的攻擊將引發美國的行動。美國依據第二次世界大戰後的條約，對被剝奪擁有軍隊權利的日本提供安全保障。