克魯曼：從圖書業變與不變 預見2023疫後城市樣貌

紐時專欄作家克魯曼。路透

新冠肺炎疫情一旦平息，城市和職場生活能重拾疫前樣貌嗎？沒人能預見未來，但若鑑往能知來，不乏一些歷史往例可供參照。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文表示，在疫情肆虐一年後的今天，看來大可斷言：世人無法完全回到昔日生活和工作的型態。

憑著這一年的社交疏離經驗，更有理由以「新生產業（infant industry）應受保護」的理論來支持「遠距工作」。此概念常溯源至美國 首位財政部長漢彌爾頓（Alexander Hamilton）。這位美國開國先賢宣稱，在美國建國之初，許多有潛力茁壯繁榮的國內產業在進口競爭下，不可能起飛，需要透過國際貿易政策加以扶植，例如暫時課徵進口關稅，直到國內產業的經驗和技術純熟得有競爭力為止。

克魯曼認為，把「新生產業」論拿來當作政策基礎，向來有問題——如何得知什麼時候適用？政府的決定能夠信賴嗎？然而，一場疫情下來，民眾察覺遠距上班是可行的，而往年習以為常的某些職場型態，包括長時間通勤好進入辦公室、經常搭機到各地出差開會洽公等，可能一去不返。

但若鑑往可知來，克魯曼認為，世人可望重拾一大部分的往日工作與生活方式。他舉例說，從網際網路時代民眾閱讀方式的變與不變，即可窺知一二。

十年前，許多觀察家預言，紙本書與實體書店 瀕臨滅絕。一部分預言確實應驗了：電子書在書市取得可觀的市占率，大型連鎖實體書店財務大受衝擊。但大約到2010年代中期，電子書成長開始鈍化，銷售從未真正超越實體書。而且在連鎖書店搖搖欲墜的同時，獨立書店生意欣欣向榮。

這場「閱讀革命」怎麼如此有限？克魯曼指出，下載電子書彈指可得，但對廣大讀者而言，這種便利卻被其他微妙因素所抵銷。翻閱紙本書的悅讀體驗，對許多愛書人而言，是讀電子書永遠無法取代的享受。上網買書，縱使能查詢到任何想找的書，又怎能與悠閒逛實體書店時，意外發現好書如獲至寶的欣喜相比？

同理，「遠距工作」革命的未來發展也可能類似，只是規模更浩大。

遠距工作的優點不喻而明。不論工作場所改為自宅或遠離市區的小辦公室，居住和工作空間變得更便宜；通勤時間可大幅縮短，甚至全免；再也不用為正式上班服裝的費用和不舒適傷腦筋，至少腰部以下可隨意穿。

相形之下，重返需要親自到班的工作型態，優點也比較微妙—— 面對面與人溝通的加分作用、不期而遇的互動促成的機緣，以及都市生活享有便利舒適的設施等。

克魯曼說，在新冠肺炎疫情來襲前，這些細膩的優點一直驅動著現代都市經濟成長，同時也擴大了城鄉經濟差距。那股趨勢可能會隨著遠距工作的興起而減弱，但或許不至於逆轉。

疫後城市復興未必全是美好過程，其中一大部分可能反映富裕美國人士的偏好，畢竟大都市的經濟繁榮與奢華生活方式投其所好；但都市之所以繁華，也是大量的資訊交流與腦力激盪造就而成，而種種創意每每在茶水間閒聊和下班後啤酒聚會中萌發；顯然光是Zoom視訊會議，不足以取而代之。

克魯曼的結論是，2023年的生活和工作型態很可能和2019年非常相似，只是有一點不同。民眾通勤到辦公室上班的必要性可能比昔日減少，城裡辦公空間可能過剩，但大多數人還是無法遠離塵囂。