鐵籠小又胡亂電宰 動保團體揭中國皮草農場慘無人道

國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，揭露皮草農場採用符合最人道處理方法的電宰法，但調查員拍到工作人員態度散漫，將電極隨便亂戳。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI

動保團體15日揭發中國 多個皮草農場用慘無人道方式對待圈養的動物，更實地拍到牠們被關在狹窄的籠子，遭電擊後痛苦致死，還在仍活著的同類面前被剝皮。

從國際人道協會（Humane Society International）公布照片可見，關著狐、貉與雪貂的鐵籠空間極小，只能勉強站立與繞圈圈，全部的感官刺激都被剝奪。牠們無法保有任何物品，只有一個放水跟食物的木盆牢牢卡死在網上。影像可聽到牠們的嚎哮，見到牠們在籠內踱步及進行重複動作，在在顯示牠們受到的創傷與壓力。

HSI指出，這些皮草農場採用符合最人道處理方法的電宰法，但工作人員態度散漫，將電極隨便亂戳，然後就啟動高壓電流。HSI獸醫顧問麥克米蘭教授（Alastair MacMillan）指出，此舉繞過動物的大腦，讓牠們在電擊當下是處於完全清醒狀態。據指牠們就像遇上一連串心臟病 發，隨著心臟停止運作，承受著持久且痛苦的死亡。

工作人員隨後就當著仍活著的同類生物的面，將死去動物剝皮。一位養殖戶甚至透露，皮剝下來後，肉會賣給附近的餐廳。一旦毫無戒心的饕客吞下肚，等於他們也會陷入風險之中。

HSI正呼籲英國停止從海外進口皮草，針對中國皮草農場的調查是其中一項行動。據稱動物工作者於2020年11至12月間，調查中國北部與東北的13個皮草農場，發現工作人員無視飼養和宰殺的基本準則，讓動物飽受折磨、壓力與痛苦地死去，同時還忽視新冠防疫 規定，將動物們暴露在患病與傳播病毒的環境之中。

為保護調查人員，HSI沒有公布皮草農場確切位置，但指其中2處為大型機構，分別收容超過1千隻動物，其餘則是收容多達5百隻動物的中型機構，並指被圈養的動物一旦長大，約8成會在每年11至12月間被殺，其餘2成則會被當成種畜留下來。換句話說，HSI調查員拜訪的幾家皮草農場只用2個月就殺死至少5600隻動物。