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WHO將公布新冠起源報告 中野生動物農場或為源頭

鐵籠小又胡亂電宰 動保團體揭中國皮草農場慘無人道

編譯周辰陽／即時報導
國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，揭露皮草農場採用符合最人道處理方法的電宰法，但調查員拍到工作人員態度散漫，將電極隨便亂戳。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI
國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，揭露皮草農場採用符合最人道處理方法的電宰法，但調查員拍到工作人員態度散漫，將電極隨便亂戳。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI

動保團體15日揭發中國多個皮草農場用慘無人道方式對待圈養的動物，更實地拍到牠們被關在狹窄的籠子，遭電擊後痛苦致死，還在仍活著的同類面前被剝皮。

從國際人道協會（Humane Society International）公布照片可見，關著狐、貉與雪貂的鐵籠空間極小，只能勉強站立與繞圈圈，全部的感官刺激都被剝奪。牠們無法保有任何物品，只有一個放水跟食物的木盆牢牢卡死在網上。影像可聽到牠們的嚎哮，見到牠們在籠內踱步及進行重複動作，在在顯示牠們受到的創傷與壓力。

HSI指出，這些皮草農場採用符合最人道處理方法的電宰法，但工作人員態度散漫，將電極隨便亂戳，然後就啟動高壓電流。HSI獸醫顧問麥克米蘭教授（Alastair MacMillan）指出，此舉繞過動物的大腦，讓牠們在電擊當下是處於完全清醒狀態。據指牠們就像遇上一連串心臟病發，隨著心臟停止運作，承受著持久且痛苦的死亡。

工作人員隨後就當著仍活著的同類生物的面，將死去動物剝皮。一位養殖戶甚至透露，皮剝下來後，肉會賣給附近的餐廳。一旦毫無戒心的饕客吞下肚，等於他們也會陷入風險之中。

HSI正呼籲英國停止從海外進口皮草，針對中國皮草農場的調查是其中一項行動。據稱動物工作者於2020年11至12月間，調查中國北部與東北的13個皮草農場，發現工作人員無視飼養和宰殺的基本準則，讓動物飽受折磨、壓力與痛苦地死去，同時還忽視新冠防疫規定，將動物們暴露在患病與傳播病毒的環境之中。

為保護調查人員，HSI沒有公布皮草農場確切位置，但指其中2處為大型機構，分別收容超過1千隻動物，其餘則是收容多達5百隻動物的中型機構，並指被圈養的動物一旦長大，約8成會在每年11至12月間被殺，其餘2成則會被當成種畜留下來。換句話說，HSI調查員拜訪的幾家皮草農場只用2個月就殺死至少5600隻動物。

國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，發現關著狐、貉與雪貂...
國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，發現關著狐、貉與雪貂的鐵籠空間極小，只能勉強站立與繞圈圈，還被剝奪全部的感官刺激。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI
國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，踢爆工作人員無視飼養...
國際人道協會的動物工作者調查中國北部與東北的13個皮草農場，踢爆工作人員無視飼養和宰殺的基本準則，還忽視新冠防疫規定，將動物們暴露在患病與傳播病毒的環境之中。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI
國際人道協會近日揭發中國多個皮草農場用慘無人道方式對待圈養的動物，實地拍到牠們被...
國際人道協會近日揭發中國多個皮草農場用慘無人道方式對待圈養的動物，實地拍到牠們被關在狹窄的籠子，被電極後痛苦致死，更在仍活著的同類面前被剝皮。畫面翻攝：MAILONLINE/HSI

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