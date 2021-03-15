川普無心經營亞洲盟邦？美韓二加二會談 隔4年多才重啟

美國國務卿布林肯。美聯社

美國 國務卿布林肯（Antony Blinken）及國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)17日將訪問南韓 ，與韓國外交部長鄭義溶、國防部長徐旭召開時隔近5年的韓美外交和國防部長二加二會談。韓聯社與南韓中央日報報導，二加二會談是美國與南韓、日本 、澳洲等少數核心盟友進行的雙邊會議，上次韓美二加二會談於2016年10月在美國華府召開，至今時隔4年5個月，美國這次作為中間人，致力於改善兩個盟友日韓之間的關係，以強化美日韓三邊合作。

●川普任內停擺 東亞局勢變複雜

美韓上次召開二加二會談是歐巴馬政府時期，川普上台後會談已4年多未舉行，期間美韓因駐韓美軍經費分攤問題爭執不下，南韓想和美國與中國保持等距、美國調停日韓外交衝突成效有限等，都成為拜登政府想拉近美日韓三邊關係必須解決的問題。

美國國務院14日發表聲明說：「拜登政府致力於加強美國與盟友及盟友之間的關係。沒有什麼關係比日韓關係重要。」國務院曾表示，拜登政府會付出更多心力協助美國在亞洲最密切的盟邦日韓化解歧見，使美日韓三方更能攜手解決北韓核武等全球性問題。

近年來，南韓與日本因為對日本殖民朝鮮半島期間的爭議有歧見而關係惡化。2019年，日本不滿南韓大法院對二戰南韓籍勞工索賠訴訟的勝訴裁決，對南韓採取限貿措施，之後南韓反制，於同年8月宣布不再續簽韓日軍情協定，若日本不撤銷限貿措施，韓日軍情協定將於同年11月按期終止。當時美國抗議說，南韓此舉妨礙美日韓合作。最後，南韓在距離協定終止僅6個小時之際決定，有條件保留協定。

●美為牽制中而來 韓立場受關注

美方此行顯然是為了鞏固盟友關係並牽制中國，立場較為親中的南韓文在寅政府將如何表態，以及此次會議是否可能影響美國對北韓政策，受到外界關注。

布林肯訪韓首日規劃先與鄭義溶進行韓美外長會談，討論韓美關係、朝鮮半島情勢、地區及國際合作等議題，18日再與奧斯丁一同出席二加二會談。

在布林肯與奧斯丁造訪韓國之前，美國、日本、印度與澳洲舉行四方安全對話領袖視訊峰會，強調為印太地區的自由開放合作，奧斯丁此次亞洲行啟程後，也在推特發文表示，此行有許多與保障印太區域和平安定相關的重要議題需要討論，並向媒體表示此行希望促成對抗中國的「可靠威嚇力量」。

●怕被說大小眼 美訪日韓費苦心

此外，路透報導，拜登政府可能在下月確定對北韓政策，韓媒分析，美方可能在這次會議中透露目前擬定內容，也是文在寅政府向美方對北韓政策提出建議的重要機會。

而當前日韓關係緊繃，美國對兩國行程安排差異也成為韓媒關注焦點，韓聯社報導就特別指出，布林肯與奧斯丁訪日、韓行程雖分別為3天2夜及2天1夜，但實際排定行程時長差不多，顯示美方也對此特別費心。