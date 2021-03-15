美國務卿和防長抵日：團結盟友 反擊中國

美國國務卿布林肯與國防部長奧斯丁十五日分別抵達東京，進行上任以來首場海外訪問。圖為布林肯。（美聯社）

美國國務卿布林肯 與國防部長奧斯丁15日分別抵達東京，進行上任以來首場海外訪問。兩人行前聯合投書華盛頓郵報表示，這趟行程旨在重振美國與友邦和夥伴的關係，團結盟友反擊中國 侵犯人權、破壞台灣民主等行為。

法新社報導，布林肯和奧斯丁這次出訪有各自的行程，但首站都是日本 ，兩人定16日與日本對口官員外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫舉行對談，此外料將與首相菅義偉會談。

茂木15日在國會說，中國料將是他與布林肯討論最多的主題，而布林肯和奧斯丁選擇日本為出訪首站，顯示「美國重視日美同盟」。

茂木說，希望透過這次會談，「向全世界展現」日美同盟「堅定不移」，並討論日美如何藉由同盟關係加強對中國的威嚇和反應力。他說：「日美將堅決回應中國片面改變現狀的舉動，不過，中國也是全球第二大經濟體，重要的是毫不含糊地鼓勵中國，依照國際規範採取負責任的行動。」

此外，布林肯與奧斯丁料將與日本對口官員討論如何因應新冠肺炎疫情、北韓核武挑戰和緬甸政變。

華郵15日刊出布林肯與奧斯丁的聯合投書，兩人表示將尋求「重振我國與友邦及夥伴的關係」。

兩人寫道：「我們的同盟就是我軍所稱『戰力加乘因子』。與沒有同盟相比，有同盟能達成遠為巨大的成就。地球上沒有國家擁有與我國類似的同盟和夥伴網絡。忽視這些關係將構成巨大的戰略錯誤。把時間和資源用在調整和更新同盟關係，以確保同盟盡可能堅定有效，這是明智之舉。」

此外，兩人寫道：「當我們必須反擊中國的挑釁和威脅時，集結我們的力量能使我們更壯大。中國在新疆和西藏侵犯人權，系統性蠶食香港自治，破壞台灣民主，還在南海違反國際法聲索主權。我們團結起來，將能向中國究責。我們若不果斷行動並帶頭領導，北京就會這麼做。」

日本行結束後，布林肯與奧斯丁都將前往南韓，與南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭舉行時隔近5年的美韓二加二會談。奧斯丁之後將飛往印度，布林肯則將返回美國，偕同拜登的國安顧問蘇利文在阿拉斯加安克拉治，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國大陸外交部長王毅會面。

布林肯與奧斯丁抵達日本前，美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」首次線上峰會剛落幕，這個非正式同盟被認為是要抗衡中國與日俱增的影響力。