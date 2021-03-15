美邊界移民拘留所塞爆 紐時：拜登政策大受挑戰

美國總統拜登。 路透

美國 邊境湧現大批逃離貧窮和暴力的中美洲移民，墨西哥邊界沿線的各移民拘留所已塞滿數以千計非法入境兒童。這恐令美國總統拜登 （Joe Biden）試圖創造更人道方式對待移民的努力不堪負荷。

根據「紐約時報」取得的美國聯邦移民局文件，2月最後一週和本月首週的2週內，美國在美墨邊界的移民拘留所安置兒童人數暴升3倍，達到3250多人；且許多被安置在類似監獄的場所，時間也超過法定的3天。

「紐約時報」報導，拜登政府面臨的問題，除了非法入境兒童人數激增，還有拘留他們後該如何處置。這些兒童依法應轉移到美國衛生及公共服務部（HHS）管理的庇護所；但受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，庇護所直到本月初還對接收的兒童人數設限。

無成年人陪伴的非法移民 兒童大增，只是美國邊界不斷惡化的移民問題之一。今年1月美國邊境巡邏人員遇到非法移民次數約達7萬8000次，是去年同期的2倍多，更創下10年來同月新高。

至於2月，根據熟知官方最新數據的人士透露，美國移民當局共拘捕近10萬非法移民。而本月1至7日，美國邊境巡邏人員又再逮到1萬9000名非法移民，包含成人和兒童。

華府獨立智庫「兩黨政策中心」（Bipartisan Policy Center）移民和跨境政策部主任布朗（Theresa Cardinal Brown）表示：「情勢正處於轉折點。政府以安全和人道方式來處理這些人的速度能有多快？」

當前情況很像2014年美墨邊界湧現的大量兒童移民潮，當時拘留所也被擠爆；直到美國前總統川普上台後，才實施嚴厲措施打擊非法移民。

而7年前移民大軍出現時，時任副總統的拜登曾前往中美洲國家瓜地馬拉，並宣告「當前情況撐不住也無法持續下去」。

如今拜登身為總統，自身也面臨移民問題挑戰。儘管他的政府拒絕稱呼目前情況是「危機」，但對手共和黨人仍可能把這件事當作政治武器，並破壞拜登想給數以百萬計無證移民合法身分的努力。

拜登已提議要大改美國數十年來未變的移民制度，讓尋求庇護者和難民更容易移民、擴大外國勞工合法化管道、增加依親移民機會及大幅減少大規模遣返機率。

拜登對處境弱勢的外國兒童再度大開美國邊界，和川普對移民設立法律和實體高牆的做法大相逕庭。拜登寄望自己的作法會受到歡迎，但已困擾全球多年的殘酷移民模式現實，已讓拜登的作法陷入險境。

因為川普敗選後，移民感覺到美國政府的語調和方式有所轉變，因而再度啟程前往美國，以逃離母國的貧窮、暴力和颶風造成的破壞。

有數以百計在邊界被逮到的移民家庭現正釋放到美國社會，一如預期已引發保守派人士抨擊。

「紐約時報」指出，拜登設想的移民制度，得花數月甚至數年時間才能全面落實；導致拜登政府目前只能被迫忙著替移民兒童找到安置空間，並暫時依賴一道規定，將成年移民和大多數家庭移民迅速遣返母國。

拜登政府已再度開放使用位於德州卡里索泉（Carrizo Springs）的緊急難民中心來安置兒童。但在川普政府時代，這座庇護所卻遭到批評。

如今對拜登政府移民政策的批判來自四面八方。同屬民主黨的紐約州聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）便表示，一直讓移民家庭拘留在帳篷般收容場所「不OK，過去從不OK，未來也絕不OK」。

共和黨人也已表明計劃在2022年期中選舉主攻拜登的移民政策，盼屆時能奪回國會控制權。