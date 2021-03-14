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美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

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美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

編譯羅方妤／即時報導
美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）
美國國防部長奧斯丁。（Getty Images）

美國國防部長奧斯丁14日啟程前往亞洲，展開上任後首次出訪海外行程。他途經夏威夷時表示，此行目的是加強美國與盟邦軍事合作關係，及促成對抗中國的「可靠威嚇力量」。

法新社報導，奧斯丁此行將前往東京、首爾和新德里，分別與日本、南韓和印度等美國重要盟邦官員會面。他14日先來到位於夏威夷檀香山的美軍印太司令部總部視察。

奧斯丁表示：「這次出訪重點是結盟與夥伴關係，也為了加強軍事能力。」他說，當美國專心在中東打反恐戰時，中國持續快速讓軍隊現代化，「我方擁有的競爭優勢已被削弱」。

他說：「我們依然保有優勢，未來將繼續增強這份優勢。我們的目的是要確保擁有能力和作戰計畫，得以對中國或其他任何想挑戰美國的一方構成可靠威嚇力量。」

奧斯丁此行抵達東京時，美國國務卿布林肯也將前來會合，和日本對口官員舉行外交和國防部長「二加二會議」，隨後兩人將前往南韓。

針對此行，奧斯丁表示：「國務卿和我的目的之一，是開始強化這些結盟關係。此行將以傾聽和了解為主，以得知對方觀點。」

美國12日和印度、日本及澳洲領袖舉行四方安全對話領袖線上會議後，外交和國防首長隨即展開亞洲行。四方安全對話是這四國的非正式同盟，旨在制衡崛起的中國。

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