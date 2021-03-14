我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

美機場單日135萬人辦理登機 創一年來新高

美國務卿布林肯和防長 15日出訪日韓

編譯羅方妤／即時報導
美國國務卿布林肯。（Getty Images）
美國國務卿布林肯。（Getty Images）

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯丁15日晚間將抵達日本，展開日本和南韓四天訪問，增強和兩個區域盟國夥伴關係，布林肯回程將和白宮國家安全顧問會見中國對口官員楊潔篪和王毅。美聯社報導，這次拜登政府內閣官員首次海外出訪，主題將是中國和北韓帶來的威脅，並化解日韓在川普政府時代對美國產生的疑慮。

美國資深官員13日表示，美國為了降低與北韓之間情勢升高風險，自上月以來透過多重管道試圖和北韓接觸，但尚未得到北韓回應。這使美國和北韓鄰國日本、南韓和中國磋商變得更重要。

布林肯和奧斯丁首次海外訪問，主要目的之一是穩定美國和日韓的關係。前總統川普當政期間多次威脅日韓，要求對方負擔更多美軍駐紮費用，否則將降低雙方安全合作，讓日韓憂心在中國區域影響力升高之際，美國可能減少日韓駐軍和安全承諾。

除了安撫日韓，重申美國對兩國安全的承諾，預料兩人此行議程重點將聚焦在如何和盟邦合作，因應日益獨斷的中國、北韓核武挑戰及新冠肺炎疫情。

拜登一上任就已表明他希望將印太地區作為美國外交政策首要重點。拜登12日和印度、日本及澳洲領袖舉行首次四方安全對話領袖線上會議，他說：「一個自由開放的印太地區是必要的。美國致力和我們的夥伴及印太地區所有盟友合作，實現區域穩定。」

一周前，美國和南韓就如何分攤駐韓美軍軍費達成協議，解決了川普政府時代爭執數年的問題。這項美韓協議及另一份美日間類似協議，將是布林肯和奧斯丁此行重點之一。

美國國務院東亞暨太平洋地區事務代理助卿金成表示，「外交重新成為我們對外政策的中心，我們正在強化美國和盟邦以及盟邦之間的關係」。

外界雖然認為拜登會扭轉川普政府對中國的過度敵意，但拜登至今並未取消任何川普的中國政策，反而重申將維持對中國制裁，因應北京在新疆、香港和南海的作為。

布林肯結束日韓訪問後，18日將和白宮國安顧問蘇利文在阿拉斯加安克拉治會見中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。同時，奧斯丁將飛往印度新德里，會見印度官員。

美國 中國 北韓

上一則

偷渡直擊 橡皮艇穿梭…運婦女、運兒童、也運襁褓中的嬰兒

下一則

美防長首次出訪海外 稱將建立對中「可靠威嚇力」

延伸閱讀

葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默

葛謨性騷醜聞 民主黨人要求拜登打破沉默
拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回

拜登政府高官：北韓對美方外交接觸已讀不回
美防長首出訪 盼與亞洲盟邦對中國構成可靠威嚇

美防長首出訪 盼與亞洲盟邦對中國構成可靠威嚇
無伴移民兒童數量大增 拜登政府派救難單位支援

無伴移民兒童數量大增 拜登政府派救難單位支援

熱門新聞

眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美施打1億570萬劑疫苗 26.6%成人接種

2021-03-14 03:45
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
紓困金。（Getty Image)

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

2021-03-13 07:01
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警

非洲裔男子打砸曼哈頓華埠店鋪 民眾拍照卻不報警
1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查

1400元周末陸續入帳 使用Get My Payment可查
拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄

拜登被疑認知衰退 上台53天沒開記者會創百年紀錄
發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊

發放紓困金等於「飲鴆止渴」？ 徐永泰博士分析利弊
拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊

拜登2轉變：把「山寨頭目」扭轉回領導者 把單邊變多邊