美國務卿布林肯和防長 15日出訪日韓

美國國務卿布林肯。（Getty Images）

美國 國務卿布林肯和國防部長奧斯丁15日晚間將抵達日本，展開日本和南韓四天訪問，增強和兩個區域盟國夥伴關係，布林肯回程將和白宮國家安全顧問會見中國 對口官員楊潔篪和王毅。美聯社報導，這次拜登政府內閣官員首次海外出訪，主題將是中國和北韓 帶來的威脅，並化解日韓在川普政府時代對美國產生的疑慮。

美國資深官員13日表示，美國為了降低與北韓之間情勢升高風險，自上月以來透過多重管道試圖和北韓接觸，但尚未得到北韓回應。這使美國和北韓鄰國日本、南韓和中國磋商變得更重要。

布林肯和奧斯丁首次海外訪問，主要目的之一是穩定美國和日韓的關係。前總統川普當政期間多次威脅日韓，要求對方負擔更多美軍駐紮費用，否則將降低雙方安全合作，讓日韓憂心在中國區域影響力升高之際，美國可能減少日韓駐軍和安全承諾。

除了安撫日韓，重申美國對兩國安全的承諾，預料兩人此行議程重點將聚焦在如何和盟邦合作，因應日益獨斷的中國、北韓核武挑戰及新冠肺炎疫情。

拜登一上任就已表明他希望將印太地區作為美國外交政策首要重點。拜登12日和印度、日本及澳洲領袖舉行首次四方安全對話領袖線上會議，他說：「一個自由開放的印太地區是必要的。美國致力和我們的夥伴及印太地區所有盟友合作，實現區域穩定。」

一周前，美國和南韓就如何分攤駐韓美軍軍費達成協議，解決了川普政府時代爭執數年的問題。這項美韓協議及另一份美日間類似協議，將是布林肯和奧斯丁此行重點之一。

美國國務院東亞暨太平洋地區事務代理助卿金成表示，「外交重新成為我們對外政策的中心，我們正在強化美國和盟邦以及盟邦之間的關係」。

外界雖然認為拜登會扭轉川普政府對中國的過度敵意，但拜登至今並未取消任何川普的中國政策，反而重申將維持對中國制裁，因應北京在新疆、香港和南海的作為。

布林肯結束日韓訪問後，18日將和白宮國安顧問蘇利文在阿拉斯加安克拉治會見中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與中國外交部長王毅。同時，奧斯丁將飛往印度新德里，會見印度官員。