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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

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專家：變種病毒應不會觸發第4波疫情

編譯陳韻涵／綜合13日電
專家稱美國出現變種病毒應不會觸發第四波疫情。圖為去年12月科羅拉多州檢驗出全美第一起變種病毒後，檢測人員正擴大檢測新冠。(Getty Images)
專家稱美國出現變種病毒應不會觸發第四波疫情。圖為去年12月科羅拉多州檢驗出全美第一起變種病毒後，檢測人員正擴大檢測新冠。(Getty Images)

佛州儘管受到源自英國的變種毒株的影響，但新增病例和死亡個案持續減少，全美整體新增確診數也持續下降；專家表示，美國可能不用擔心「第四波」新冠肺炎疫情。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，美國目前所有的新冠變種病例中，率先在英國南部發現「B.1.1.7」變種病毒引發的個案都來自佛州；佛州共有690宗病例，高居全美變種病例之冠，其次是密西根(563例)和科羅拉多(267例)；美國50州中，有44州的變種毒株病例少於100例。

變種毒株踏足美國，加上各州逐漸解除避疫，掀起眾人對於第四波疫情的驚恐；學者專家聚焦變種毒株案例最多的佛州，該州也是最積極解除避疫的地方，極可能成為變種毒株確診率低之處州政府效仿的對象，所幸專家的擔憂目前並未成真。

近幾星期，佛州海灘和酒吧擠滿沒戴口罩的放春假的遊客，州長德桑提斯(Ron DeSantis)呼籲人們造訪佛州，盼提振當地經濟。

專家原本擔心放鬆避疫可能成為變種毒株的熔爐，但確診及死亡率都持續下降。

佛州斯克里普斯研究中心(Scripps Research Institute)所長托波爾(Eric Topol)表示，當局持續監測變種毒株影響美國的情況，尚未發現更多死亡或確診。

雅虎新聞撰稿人羅曼諾(Andrew Romano)則寫道，「佛州的好消息令人振奮，但不表示美國脫離險境，但顯然可以較快脫危。」

佛州自1月初以來，確診病例下跌75%；上次單日新增確診高峰為1月8日的每10萬例有84例，11日則降至每10萬例有22例。

在全國方面，約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至13日，美國至少2939萬7804人確診、已知53萬4277人死亡；12日新增5萬9000例、11日新增6萬2404人，上周則為6萬6403例。

密西根大學(University of Michigan)傳染病學助理教授布勞威爾(Andrew Brouwer)表示，新增確診雖較1月高峰低，但仍處於高點；他形容，人們接種疫苗後，住院和新病例就會來到穩定水準，「就像拔河」。

CDC表示，美國12日已注射逾1億劑疫苗，超過3500萬人或總人口的10.5%完成接種；疫苗達成拜登總統的百日內一億劑里程碑後，當局希望5月1日前讓所有合格成年人接種疫苗。

佛州 美國 疫苗

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