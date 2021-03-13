1400元周末入帳 使用Get My Payment可查看

（國稅局網站截圖）

國稅局 12日開始發放紓困支票 ，帳款在周末持續入帳，民眾自14日起也可使用「Get My Payment」工具查看入帳情況；財政部和國稅局官員表示，這筆紓困金 大多直接存入民眾的銀行帳戶，大部分人毋須採取任何額外行動，即可收到這筆錢。

國稅局局長瑞狄格(Chuck Rettig)聲明指出，「儘管報稅季節已全面到來，國稅局員工仍全天候工作，以期迅速協助數以百萬計的國人，努力應對歷史性疫情大流行。」

國稅局官員表示，「調整後總收入」(adjusted gross income，AGI) 個人7萬5000元以下、單身家庭11萬2500元以下，夫妻合併報稅家庭年收入15萬元以下，均會收到全額1400元紓困支票。

與前兩次紓困支票一樣，收入高出規定者，收到的紓困金額依比例遞減；由於這次參院降低收入上限資格，因此部分在前兩次曾領到紓困支票的人，這次領不到或無法領全額的紓困款。

與前幾輪紓困支票不同的是，各家庭將收到在同一納稅申報單上所有受撫養家屬的紓困款項，不只有17歲以下合格子女而已。

第三輪紓困支票的發放，根據的是納稅人自2020年或2019年以來最近一次處理的納稅申報單，國人可自14日起，開始使用「獲取我的付款」(Get My Payment)工具來查看入帳狀態。

拜登11日簽署的1.9兆元疫情紓困法案，極重要的部分就是由財政部向大多數國人直接發送最高全額1400元的紓困支票。

此法案另將每周300元失業救濟金持續發放至9月6日，並增加為期一年的兒童稅收抵免。法案為新冠疫苗接種工作投入近200億元，租金和水電瓦斯費援助方面投入250億元，援助州與地方和部落方面投入3500億元。

財政部長葉倫(Janet Yellen)力挺這項紓困計畫，認為是讓美國商業全面復甦的重要措施；她曾一再警告，如果不提出另一回合大手筆紓困方案，美國經濟，尤其是勞動力，可能需要更長時間才能恢復。

她上月受訪時表示，「這些支票確實會帶來救濟；它們將協助啟動經濟，當我們可以再次出門、重回以往生活時，人們將有錢可花。」