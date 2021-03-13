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拜登對葛謨性騷醜聞仍沉默 民主黨人施壓籲表態

記者胡玉立／綜合報導
拜登(中)總統是葛謨(左)已故父親、前紐約州長老葛謨的老友，迄今尚未就葛謨性騷擾醜聞表態。(美聯社)
拜登(中)總統是葛謨(左)已故父親、前紐約州長老葛謨的老友，迄今尚未就葛謨性騷擾醜聞表態。(美聯社)

紐約州葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾醜聞越滾越大，也讓拜登總統面對的壓力日增，民主黨人向拜登強烈施壓，要求他打破沈默公開表態；目前已有30多名女性指控葛謨性騷擾或有種族主義或霸凌言論，越來越多民主黨領袖與葛謨切割。

拜登和副總統賀錦麗(Kamala Harris)迄今仍未直接談論此爭議；拜登與葛謨已故父親、前紐約州長老葛謨(Mario Cuomo)是多年老友，但隨著12日第七名女性出面指控性騷擾，白宮要迴避此事益發困難。

白宮新發言人莎奇(Jen Psaki)12日在例行記者會上提到拜登和葛謨「認識多年」，避談葛謨可不可能辭職的問題。但莎奇在「早安美國」(Good Morning America)節目受訪指出，拜登支持七名出面指控葛謨的人，也支持紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)進行獨立調查。

莎奇說：「總統、副總統及我們所有人都相信，每一位挺身而出的女性都應該受到尊重，她們的聲音應該被人聽見。我們相信，擁有傳票權的州檢察長正在進行獨立調查，我們當然支持此案持續進展。」

12日下午的記者會中，莎奇被問到白宮是否仍對葛謨有信心時，她直接轉為談論疫情和疫苗接種；拜登12日雖在白宮玫瑰園發表講話，但沒有接受記者提問。

紐約國會代表團(New York's Congressional delegation)19位國會議員，已有14位聯邦眾議員發表聲明，指葛謨已失去紐約選民信任，不再適合當州長，要求他立即卸職；紐約州聯邦參議員舒默和陸天娜也呼籲葛謨下台。

紐約州議會11日批准展開彈劾調查，以了解是否有理由罷免葛謨；檢察長已對葛謨在工作場所行為展開調查。過去這一周，大約已有120位州議員要求他下台，其中大多數是民主黨人。

葛謨12日仍堅稱，他從未觸摸任何人，他也再次對自己令任何人感到不舒服深表歉意；他拒絕回答是否與任何控訴者建立自願的浪漫關係；他表示，「我沒有過不當的性關係。」

葛謨在去年疫情伊始因強勢主導抗疫，被看好2022年第四度連任州長。但今年先是爆出紐約州疑似隱瞞養老院染疫死亡人數，緊接著傳出葛謨在職場對女性霸凌乃至性騷擾醜聞；這位63歲的民主黨州長正陷入前所未有的政治孤立處境。

葛謨 紐約州 拜登

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