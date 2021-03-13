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男星馬修麥康納證實 認真考慮參選德州州長

男星馬修麥康納證實 認真考慮參選德州州長

編譯林育正／綜合13日電
和德州淵源深厚的奧斯卡影帝馬修麥康納鬆口，有意競選德州州長。圖為他去年2月29日在紐約卡內基音樂廳參加已領導統御為主題的座談。(Getty Images)
和德州淵源深厚的奧斯卡影帝馬修麥康納鬆口，有意競選德州州長。圖為他去年2月29日在紐約卡內基音樂廳參加已領導統御為主題的座談。(Getty Images)

曾榮獲奧斯卡最佳男主角的男星馬修麥康納(Matthew McConaughey)鬆口，有意在明年參選德州州長。

馬修麥康納日前在國家廣播公司(NBC)的「今日秀」(Today)中表示：「我在認真考慮嗎？當然，我感到非常榮幸。在人生的下一個篇章，我希望能成為一位領導者。現在的我最適合什麼樣的角色？現在的我就像個自由球員，我也在思考，若我能成為領導者，哪個是能讓我發揮的位置？」

曾獲「眾生相」(People)雜誌選為全球最性感男人的馬修麥康納與德州淵源深厚，出生於尤瓦爾迪(Uvalde)，更就讀奧斯汀德州大學，不過若要選州長，他將面對勁敵。

現任州長艾伯特(Greg Abbott)已宣布將在明年尋求第三任期；不過他在處理新冠疫情及日前的暴風雪和大規模停電上，都飽受批評。

另一位有意角逐州長的是民主黨籍前德州眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)；不過上一次於2018年參選國會參議員時，他敗給共和黨對手克魯茲(Ted Cruz)。

馬修麥康納近期投身公益活動，幫助上個月遭暴風雪侵襲的受災民眾；同時他的基金會「just keep livin」也持續課後輔導計畫；他在去年更出版回憶錄「綠燈」(Greenlights)。

在回憶錄的宣傳行程中，他首次提及競選州長的想法；他說：「政治看似一團亂，但若政治的目的被重新定義，我將非常有興趣參與。」

「我希望以個人價值觀，再次將社會緊緊繫在一起。」他認為經歷2020年總統大選，美國必須先求穩定，再求突破現況。

不過德州州長的位子絕對不好坐，德州上個月經歷暴風雪後凸顯能源系統不堪使用的慘況，此外州內還有房價飆升、健保與移民等問題。

德州 暴風雪 美國

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