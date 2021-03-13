我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政治預測平台：葛謨保住工作概率僅為28%

哈利梅根受訪後 英美人氣兩樣情

政治預測平台：葛謨保住工作概率僅為28%

記者金春香／紐約報導
预测市场平台PredictIt13日上午對州長葛謨今年能保住工作的預估僅為28%。（州長辦公室提供）
预测市场平台PredictIt13日上午對州長葛謨今年能保住工作的預估僅為28%。（州長辦公室提供）

预测市场平台PredictIt13日上午對葛謨(Andrew Cuomo)今年能保住州長工作的預估僅為28%，比三日前的60%相比跌幅巨大，原因是過去兩天分別有第六和第七名女性指控葛謨性騷擾，以及包括紐約州聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)及紐約州逾十名民主黨國會眾議員都要求葛謨下台。

政治預測平台PredictIt在2月25日葛謨前助手、目前正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)爆料性騷擾後推出一項預測葛謨政治未來的界面，當時該平台對葛謨今年能繼續保留州長職位的預測數字為72%，但在更多女性站出來指控葛謨後，該數字在本周三(10日)降至60%，不過仍可觀。

然而在11日第六名女性、也是一名前州長辦公室職員匿名舉報，稱葛謨去年曾對她不當撫摸，以及12日再爆出第七名女性、曾在首府奧伯尼主跑州議會新聞記者，揭發在州議會採訪那幾年，多次忍受葛謨性騷擾的震驚與不堪經歷後，13日上午PredictIt預測葛謨能夠守住州長職位的概率跌至28%。

該平台還對紐約市長選舉進行預測，目前楊安澤排第一，贏得選舉的預測數字為53%，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯排第二，但勝算僅為27%。

葛謨 紐約州 性騷

上一則

密西根4月5日前 所有成人可接種疫苗

延伸閱讀

紐約州員工打疫苗 可帶薪休假4小時

紐約州員工打疫苗 可帶薪休假4小時

紐約州長性騷擾醜聞 第7女：葛謨不讓我忘記…我是女人

紐約州長性騷擾醜聞 第7女：葛謨不讓我忘記…我是女人
教科書級別性騷擾…葛謨醜聞升溫 國會議員促下台

教科書級別性騷擾…葛謨醜聞升溫 國會議員促下台
外州客免隔離？白思豪抨愚人節玩笑

外州客免隔離？白思豪抨愚人節玩笑

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美已施打逾1億劑疫苗 25.5%成人已接種

2021-03-13 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

2021-03-11 13:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因

男星召妓被逮毀形象 全球側目 終於揭開真相竟為此原因
世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始

世說新聞／華男三年前慘遭開膛破肚 竟只是噩夢開始
不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚

不識貨？他捕到200萬超級大魚 卻請全村吃下肚
沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招

沒資格領1400元紓困金？ 收入高過門檻 試試這3招
2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償