政治預測平台：葛謨保住工作概率僅為28%

预测市场平台PredictIt13日上午對州長葛謨今年能保住工作的預估僅為28%。（州長辦公室提供）

预测市场平台PredictIt13日上午對葛謨 (Andrew Cuomo)今年能保住州長工作的預估僅為28%，比三日前的60%相比跌幅巨大，原因是過去兩天分別有第六和第七名女性指控葛謨性騷 擾，以及包括紐約州 聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)、陸天娜(Kirsten Gillibrand)及紐約州逾十名民主黨國會眾議員都要求葛謨下台。

政治預測平台PredictIt在2月25日葛謨前助手、目前正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)爆料性騷擾後推出一項預測葛謨政治未來的界面，當時該平台對葛謨今年能繼續保留州長職位的預測數字為72%，但在更多女性站出來指控葛謨後，該數字在本周三(10日)降至60%，不過仍可觀。

然而在11日第六名女性、也是一名前州長辦公室職員匿名舉報，稱葛謨去年曾對她不當撫摸，以及12日再爆出第七名女性、曾在首府奧伯尼主跑州議會新聞記者，揭發在州議會採訪那幾年，多次忍受葛謨性騷擾的震驚與不堪經歷後，13日上午PredictIt預測葛謨能夠守住州長職位的概率跌至28%。

該平台還對紐約市長選舉進行預測，目前楊安澤排第一，贏得選舉的預測數字為53%，布碌崙(布魯克林)區長亞當斯排第二，但勝算僅為27%。