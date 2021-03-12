慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國

拜登總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國救援法案」簽署通過。(美聯社)

拜登 總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國 救援法案」簽署通過，拜登稱此法案將重建美國，是恢復經濟的必要投資，除了將推動各地疫苗工作，幫助小商家擺脫疫情困境，解決民眾的飲食、住房問題，更能讓處於貧困的美國兒童數量減半，創造700萬份工作機會，提升工薪階層的社會地位，並恢復政府的公信力。

拜登在演講中首先致謝國會參眾兩院成員，感謝民主黨領袖頂住黨派壓力，合作兌現了他在上任後向美國民眾的承諾，「50天前我向美國承諾：援助將至，如今該承諾兌現，並非我一個人的功勞」，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也表示，多元文化是美國的力量所在，團結則是取得勝利的關鍵因素。

(影音來源：NBC News YouTube頻道)

拜登說，紓困 法案是重建美國的基礎，不僅滿足美國當前的需要，更具有「翻轉」(transformation)意義，該法案是第二次世界大戰後在兒童保健(child care)方面投資最多的法案，將讓貧困兒童的數量減半。

拜登說，紓困法案不僅能幫助小商家擺脫疫情困境，解決民眾的飲食、住房問題，推動疫苗運輸和接種工作，提升軍警和醫護人員調度的靈活性，更能振興經濟，將讓美國今年新增700萬份工作機會，提升工薪階層的社會地位，「中產階級群體是美國社會的骨幹力量(backbone)」，他表示未來一周將同副總統賀錦麗夫婦一起赴全美各地與民眾對話，讓更多民眾了解此紓困法案的重要性和實際意義。

拜登也在演說中再次承諾會對民眾說實話，他表示過去的經歷讓美國民眾對政府的信任下降，但「只要我們對美國人民說實話，美國民眾就能承受、面對任何困難」，此法案也證實「政府的重要作用，「當然情況永遠在改變，就像病毒也會變種，挑戰仍沒有結束，我們仍有很長的路要走，需要團結。」

副總統賀錦麗和國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，拜登曾經承諾的「援助將至」，現在已兌現，如果沒有拜登的帶領以及各方團結，我們無法抵達這一步，但挑戰仍存在，面對未來美國仍需要信心和堅持。