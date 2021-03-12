我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2700萬和解 佛洛伊德家屬獲創紀錄民事賠償

美日印澳元首對話 拜登顧問：無人對中國存有幻想

慶祝紓困法案通過 拜登：承諾兌現 法案將重建美國

記者張筠／華盛頓報導
拜登總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國救援法案」簽署通過。(美聯社)
拜登總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國救援法案」簽署通過。(美聯社)

拜登總統及民主黨人12日在白宮玫瑰園慶祝1兆9000億元的「美國救援法案」簽署通過，拜登稱此法案將重建美國，是恢復經濟的必要投資，除了將推動各地疫苗工作，幫助小商家擺脫疫情困境，解決民眾的飲食、住房問題，更能讓處於貧困的美國兒童數量減半，創造700萬份工作機會，提升工薪階層的社會地位，並恢復政府的公信力。

拜登在演講中首先致謝國會參眾兩院成員，感謝民主黨領袖頂住黨派壓力，合作兌現了他在上任後向美國民眾的承諾，「50天前我向美國承諾：援助將至，如今該承諾兌現，並非我一個人的功勞」，國會眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)也表示，多元文化是美國的力量所在，團結則是取得勝利的關鍵因素。

(影音來源：NBC News YouTube頻道)

拜登說，紓困法案是重建美國的基礎，不僅滿足美國當前的需要，更具有「翻轉」(transformation)意義，該法案是第二次世界大戰後在兒童保健(child care)方面投資最多的法案，將讓貧困兒童的數量減半。

拜登說，紓困法案不僅能幫助小商家擺脫疫情困境，解決民眾的飲食、住房問題，推動疫苗運輸和接種工作，提升軍警和醫護人員調度的靈活性，更能振興經濟，將讓美國今年新增700萬份工作機會，提升工薪階層的社會地位，「中產階級群體是美國社會的骨幹力量(backbone)」，他表示未來一周將同副總統賀錦麗夫婦一起赴全美各地與民眾對話，讓更多民眾了解此紓困法案的重要性和實際意義。

拜登也在演說中再次承諾會對民眾說實話，他表示過去的經歷讓美國民眾對政府的信任下降，但「只要我們對美國人民說實話，美國民眾就能承受、面對任何困難」，此法案也證實「政府的重要作用，「當然情況永遠在改變，就像病毒也會變種，挑戰仍沒有結束，我們仍有很長的路要走，需要團結。」

副總統賀錦麗和國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，拜登曾經承諾的「援助將至」，現在已兌現，如果沒有拜登的帶領以及各方團結，我們無法抵達這一步，但挑戰仍存在，面對未來美國仍需要信心和堅持。

美國 拜登 紓困

上一則

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

延伸閱讀

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」
拜登首場多邊對話登場 強調印太重要性 談新冠與氣候變遷

拜登首場多邊對話登場 強調印太重要性 談新冠與氣候變遷
拜登保證：5月前成年人都有疫苗打 譴責歧視亞裔

拜登保證：5月前成年人都有疫苗打 譴責歧視亞裔
拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳

拜登簽了紓困案 1400元最快周末到帳

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18

1張圖看疫情：美25.1%成人已接種疫苗 紐約州破172萬確診

2021-03-12 03:00
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿

這群人拿不到前兩輪紓困金 但今年報稅3200元可一次拿
拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」

拜登：5月前成年人都有疫苗打 7．4可慶祝「脫離病毒」
何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳

何時可收到1400美元的支票？ 最快周末入帳
威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她

威廉與哈利兄弟將一笑泯恩仇？全是因為她
舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕

舊金山警方：攻擊Uber亞裔司機女嫌犯已被捕