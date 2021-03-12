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美日印澳元首對話 拜登顧問：無人對中國存有幻想

紐約國會代表團連發聲明 籲葛謨下台

美日印澳元首對話 拜登顧問：「無人對中國存有幻想」

記者張文馨／華盛頓報導
拜登參加美日印澳元首12日舉行四方安全對話（Quad）。(美聯社)
拜登參加美日印澳元首12日舉行四方安全對話（Quad）。(美聯社)

美日印澳元首12日舉行四方安全對話（Quad），參加這場領袖會議的美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）事後在白宮例行記者會表示，「四位領袖討論到中國造成的挑戰，也清楚表明無人對中國存有幻想，但今天不針對中國。」

根據四國事後發表的5點聯合聲明，其中重申合作承諾，共同應對在疫苗短缺和氣候變遷的挑戰，將成立3個工作小組，包括疫苗專家工作小組，負責落實疫苗配送；關鍵與新興科技工作小組，促進未來國際標準和創新技術的合作；以及氣候工作變遷工作小組。

聲明稿隻字未提中國，而是提到落實國際法公約，應對在東海與南海的安全，以及促進在關鍵與新興技術上的合作。

蘇利文表示，這場會議的重點都在新冠肺炎、氣候變遷等全球危機，四國領袖共同承諾，協助印度增產疫苗，結合美國的技術，美日的融資協助與澳洲的後勤支援。

蘇利文說，Quad共同承諾在2022年之前，提供給東協與印太地區共10億劑疫苗。

蘇利文表示，會中討論到網路攻擊和半導體短缺問題，新成立的科技工作小組將檢視半導體供應鏈狀況，也會關注美日印澳過去這段期間以來遭遇的網路攻擊，包括微軟被駭。

路透報導，日本首相菅義偉表示，日本已經同意為發展中國家提供疫苗相關支持，也在會中表達其強烈反對中國大陸企圖改變區域現狀，4國領袖均同意合作。

根據聯合聲明，除了3個工作小組，四國領袖均同意其外交部長每年至少一次舉行會議；四國元首將在今年底之前，舉行一次面對面峰會。

中國 疫苗 蘇利文

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