拜登首場多邊對話登場 強調印太重要性 談新冠與氣候變遷

美國拜登（左）12日以視訊方式參加四方安全對話領袖峰會，和日本、澳洲及印度領導人對話。（路透）

美國 總統拜登 在美東時間12日上午8時30分參加與日本、印度 和澳洲組成的四方安全對話（Quad）領袖會議。拜登政府資深官員表示，這場會議由國務卿布林肯主持，聚焦新冠與氣候變遷，將協助全球提高疫苗產量達到年底10億劑，投入短缺的東南亞，此外各國也能提出攸關自身的戰略觀點。

這是拜登上任以來首度參與多邊對話，且就在中國所在的印太地區，備受關注；過去Quad都是外交部長級會議，這是成立以來的首次領袖級會議，拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森參加。

資深官員表示，在這場會議之後，國務卿布林肯將出訪日韓，會晤陸方外交高層，日本首相菅義偉也會訪問華府。

資深官員表示，包含拜登、副總統賀錦麗和白宮國家安全顧問蘇利文都將與會，由布林肯主持；拜登力邀日、印、澳領袖聚首，以清楚表明印太地區的重要性。

資深官員表示，當下的最重要兩個議題即為新冠疫情還在亞洲等處蔓延，以及氣候變遷，該官員形容，氣候變遷挑戰重要到拜登決定再度召集世界領袖共同應對。

這名官員提到，將特別關注東南亞地區疫苗短缺問題；美國、印度與日本將密切合作，打造融資平台，大幅提高包括印度在內的疫苗產量，目標在今年底前生產達10億劑，讓疫苗完成普及。

資深官員表示，這場會議大約進行90分鐘，每位領袖提出一系列攸關自身的重要戰略議題觀點，接下來討論自由開放印太地區的概念，討論新冠和氣候變遷議題，會建立數個工作小組和相關倡議，以建立國家之間的合作。

「當美國將注意力轉向太平洋，也希望深化與歐洲的聯繫」，資深官員表示，未來幾周，美國將與歐洲展開一系列實質性對話，談論包括中國與更廣泛的議題。

「四方安全對話」2007年成立，始於各國協調因應2004年南亞海嘯的措施，之後印度和澳洲擔心此一架構會被視為挑釁中國，因而陷入沉寂，美國前總統川普恢復這個架構；專家指出，由於印度和中國的緊張關係升高，印度態度已「大幅轉變」，從不願選邊站，改為願配合對抗中國。