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Novavax疫苗數據確認 100%能預防重症

中央社／華盛頓11日電
Novavax疫苗。路透
Novavax疫苗。路透

美國生物科技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）今天公布最終試驗結果指出，他們所研發的COVID-19疫苗對預防重症有100%保護力，包括接種後不會演變到住院或死亡。

法新社報導，但後續試驗結果也顯示，Novavax疫苗對2019冠狀病毒疾病南非變種病毒防護力明顯下滑，對輕、中度症狀的防護亦然。

Novavax疫苗在1月底時發布過期中分析，這次宣布的是試驗最終結果，兩次數據大致相符。

在英國針對年齡18到84歲的1萬5000名受試者（其中有27%的受試者年齡在65歲以上）所做的第3期臨床試驗顯示，Novavax疫苗對COVID-19原始病毒株的防護力達96.4%。

但若算進傳染力更高、更易致病的英國變種病毒B.1.1.7時，疫苗防護力便下滑到89.7%。

而在南非進行的規模相對較小、受試者僅2600人的2b期臨床試驗顯示，Novavax疫苗對南非變種病毒的防護力只剩下48.6%，將HIV陰性的受試者也列入，防護力也僅回到55.4%。

根據紐時的全球COVID疫苗追蹤專頁資料，諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗是製法較為傳統的重組蛋白疫苗（又稱次單位疫苗），疫苗含新型冠狀病毒的蛋白以誘發免疫反應，優點是不含病毒遺傳物質，安全性比用整株病毒製作的滅活疫苗，以及技術過於新穎、使用到病毒遺傳物質的傳訊核糖核酸（mRNA）疫苗都高。

疫苗 變種病毒 南非

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