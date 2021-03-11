美聯社民調：全美平均每5人就有1人親友死於新冠肺炎

新冠疫情對美國家庭影響大，美聯社在疫情周年之際公布的民調顯示，全美平均五人之中，就有一人有親友染疫死亡。(美聯社)

美聯社與NORC公共事務研究中心在新冠疫情 肆虐全球滿周年之際公布的民調 指出，全美平均五人中，就有一人有親友死於新冠肺炎。

佛羅里達州的退休居民內蒂‧帕克斯(Nettie Parks)去年因擔心與人頻繁接觸選擇退休，卻也面對唯一的兄弟染疫死亡。不過因旅行限制，家中並未舉行告別式。她說：「當時我們沒有悲傷的時間，這就好像昨天才發生的事。」她坦言看到各州鬆綁防疫措施，讓她不免有些擔心。

雖然日前感染新冠肺炎死亡人數已超過52萬，但民調顯示擔心染疫的人數，已從平均10人有4人擔心降低到3人。「大家的警覺心降低了，但真的不該這麼早就鬆懈。」帕克斯說，「大家必須了解疫情還沒結束」。

俄亥俄州大醫學中心精神科主任范恩(K. Luan Phan)就說：「如果沒有親身經歷，你可能很難有概念疫情有多危險。若失去親愛家人，恐懼將藏在心底，當經濟重啟和學校開學時，他們將更為謹慎。」

有色族裔在疫情中受創更加嚴重，民調也顯示30%的非裔與西語裔民眾，有至親好友死於新冠肺炎，相較之下白人僅有15%。因此就算疫情趨緩，仍有43%非裔和39%西語裔人士憂心自己或至親染疫，白人則僅有25%。

不過受創最嚴重的族群，卻未能接種疫苗 ；接種疫苗的非裔與西語裔分別為16%和15%，但白人為26%。

但整體來看，民眾對疫苗的信心逐漸增強；民調指出仍有25%國人不認為疫苗經過完整試驗，但已較12月的32%樂觀。

民調也顯示，有多達三分之二的民眾，認為全體國民看待疫情的態度過於鬆懈。路易斯安納州73歲居民丹利(Wayne Denley)就紀錄下九名死於疫情與多名染疫的親友，「你可能對疫情感到麻痺，但我很高興我寫下來，這讓我感到更加真實」。

而政治立場依舊反映在對疫情的態度上，多達83%民主黨選民認為全國對疫情不夠嚴正以待；但共和黨選民為44%，另有三分之一認為全國反應過度。