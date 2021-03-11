北京管控選舉代表性 布林肯：重挫香港民主制度

布林肯推文支持香港民主。取材自推特

中國 全國人大閉幕前通過修法，大幅更動香港 立法會的選舉和組成、對香港特首的選舉規則，形同沒收民主。美國國務卿布林肯 11日表示，此舉重挫香港民主制度，美國與盟友夥伴共同為港人的權利自由發聲，呼籲中國允許9月立法會選舉繼續進行，並立即釋放觸犯港版國安法的所有人士。

布林肯（Antony Blinken）11日晚間分別透過聲明稿和推文，表達對香港民主的支持。

他在推特表示，「在政治參與和民主代表性上所施加的新限制，重挫香港民主制度，還與中華人民共和國的國際承諾背道而馳，我們與盟友夥伴共同為香港人民的權利和自由發聲」；並標註「與香港站在一起」。

在聲明中，布林肯譴責中國對香港民主制度的持續攻擊，他說，全國人大片面改變香港選舉制度，等同直接攻擊香港人民在中英聯合聲明下被應許的自治。

布林肯說，限制政治參與、減少民主代表和扼殺政治辯論，只為了讓港民在自己的政府內沒有發言權，北京的行動與香港基本法明文的普選精神背道而馳。

布林肯表示，美國呼籲中國恪守其國際義務與承諾，持續落實香港基本法；他說，中國試圖將其壓迫香港視為「內部事務」，無視北京自己在中英聯合聲明中，承諾至少在2047年之前，維護香港的自治，與列舉的權力和自由。

「我們呼籲中國和香港當局允許今年9月的立法會選舉繼續進行，確保所有候選人都能在透明且可信的機制下參與」，布林肯說，「我們也呼籲當局釋放所有違反港版國安法，及其他為爭取選舉或表達異議而觸法的人士，並撤銷對他們的起訴。」

布林肯表示，尊重人權、自由和多元的穩定繁榮香港，符合香港、中國和國際社會的利益，美國與盟友和夥伴團結一致，共同為香港人民的權利和自由發聲。