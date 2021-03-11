39歲猶他州婦人打疫苗後死亡 法醫未公布解剖報告

一關已準備好施打的莫德納(Moderna)疫苗。(美聯社)

猶他州 地方電視台KUTV報導，住在奧格登(Ogden)的39歲婦人凱西狄‧庫瑞爾(Kassidi Kurill)接受第二劑莫德納 (Moderna)疫苗 四天後死亡，家屬表示庫瑞爾生前身體健康，並無潛伏病因或健康問題。雖然庫瑞爾遺體已經解剖，但猶他州法醫檢察官辦公室以隱私法律規定為由表示，無法評論解剖報告。

猶他州法醫長(chief medical examiner)克里斯坦森(Erik Christensen)接受KUTV訪問時說，是否因為打疫苗致死，很難透過解剖證實。

報導指出，育有一名9歲女兒的庫瑞爾在整形診所擔任開刀房助理，工作關係接種新冠疫苗。

庫瑞爾的父親豪利(Alfred Hawley)受訪時說：「她覺得打疫苗是沒問題的，她還跟我們說『我打疫苗之後一切良好，你們大家也應該去打。』」

家屬表示，庫瑞爾打了第一劑莫德納疫苗之後，除了肩膀痠痛之外並無其他副作用，但2月1日接種第二劑疫苗時，狀況就完全不同。

身為消防隊員的豪利指出，庫瑞爾說心跳加速，還說覺得應該去看急診，但抵達急診時已經開始嘔吐。他說，醫院為庫瑞爾抽血檢查，發現她病情非常嚴重，肝臟已經停止功能。

庫瑞爾旋即被救護直升機送往山際醫學中心(Intermountain Medical Center)重症部門，準備接受肝臟移植。報導指出，就在庫瑞爾父母決定捐肝救女之際，庫瑞爾心臟已經停止，到院短短30小時即宣告不治。

報導指出，某些民眾施打疫苗後可能出現嚴重的過敏性反應(anaphylaxis)，導致死亡。

克里斯坦森表示，到目前為止，並沒有在死亡證明或解剖報告上出現把「疫苗」列為死因的任何前例。他說，法醫很難認定施打疫苗是導致死亡的直接原因，解剖可能還是無法找到答案，成為「無解解剖」(incomplete autopsy)。

克里斯坦森說，幾乎所有疫苗或注射藥劑，都存有引發負面結果的潛在風險。