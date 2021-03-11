CNN：疫情世代兒童人生發展將與經濟大蕭條世代類似

「如果你是疫情 寶寶，出生以來都在居家避疫 ，對什麼事情都容易過度激動，因為你看到所有陌生人都戴著口罩，你這輩子從來不曾有過玩伴，你就拍拍手」，身穿綠色長袖棉衫寶寶聽到父親改編兒歌「如果你快樂而且你知道」(If You're Happy and You Know It)便跟著拍手的抖音(TikTok)短片爆紅，引來大批網友感慨心有戚戚焉。「疫情世代寶寶」(Generation Covid，簡稱Gen C)與世隔絕的人生寫照，幽默夾雜無奈。

上傳這支影片的華盛頓州柏靈翰(Bellingham)婦人貝卡‧史特勞斯(Becca Straus)說，沒想到老公唱歌，兒子為主角的影片，竟在網路獲得熱烈迴響。她說：「我們都嚇到了。」史特勞斯的兒子艾米特(Emmett)出生於2020年4月，剛好是全球各地因為疫情而暫時關閉學校、商店及國境的幾周後。

史特勞斯接受美國有線電視新聞網(CNN)訪問時說，像兒子一樣在疫情期間出生的孩子，人生有大半時間處於居家避疫，將來等到有一天能跟人群相處，不知道屆時將做何反應。她指出：「他們會不會想著『這些孩子是誰呀？我該怎麼辦？我應該怎麼跟他們互動，跟他們一起玩呢？』」

住在阿肯色州小岩城的婦人娜塔莉‧桑契斯(Natalie Sanchez)則說，擔心3歲兒子跟6歲兒子接下來恢復到校上課時，可能覺得難以承受。她表示：「我害怕的是，他們會變得比較反社會(antisocial)，因為我在自己身上就看到了這點。」

不過，桑契斯也認為，疫情世代兒童可能因禍得福。她說：「我們過去這年真的經歷很多，我希望他們將因此成為更堅韌的世代。」

專家指出，目前疫情世代孩子的人生境遇，將與1929年至1939年間「經濟大蕭條 」(Great Depression)時期成長的兒童類似。

北卡羅來納大學教堂山校區(University of North Carolina at Chapel Hill)社會學教授艾德爾(Glen H. Elder Jr.)指出，疫情是躲不開的人生經驗，與經濟大蕭條狀況一樣，但由於兒童年齡層不同，未來人生經驗也將有著差別。

艾爾德分析，經濟大蕭條期間，年齡較大的男孩能夠出門打工，覺得自己在困難環境底下能夠發揮一己之力，年紀較小的孩子則只能待在家裡，深深受到為家計所苦的父母影響。

他說，年紀較小的孩子常常因此成了父親發洩鬱悶的「出氣筒」，童年遭遇留下的負面影響，直到長大之後依舊飽受煎熬。

報導指出，不少心理衛生專家紛紛提出警告，為人父母者在這波疫情當中如何面對困境，對兒女的人生將帶來重大影響，特別是對年齡偏低的孩童。

艾德爾說，成長於經濟大蕭條時期的許多孩子，人生過程雖然剛開始有著波折，後來紛紛因為參加韓戰，成為功績卓越的職業軍人。他說，經濟大蕭條世代孩童的軍旅生涯相當出色，其中極大因素是他們兒時生活困難，因此懂得如何在艱難環境中生存。