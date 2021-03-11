議員要求挺台入WHO、出席民主峰會 布林肯：絕對會的

美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國 國務卿布林肯 （Antony Blinken）10日在聯邦眾議院外交委員會，應加州的韓裔眾議員金映玉（Young Kim）要求協助台灣 取得世界衛生組織的席次等議題，布林肯表示，絕對承諾努力，台灣是強健的民主政體、科技重鎮，可對世界有貢獻。

布林肯10日受邀出席外交委員會，說明拜登政府的外交優先；其中金映玉關切美國對台灣的支持與美台關係。

金映玉表示，數十年來，台灣是美國寶貴的安全與全球公衛夥伴，台灣對國際社會貢獻良多，本身也是強健民主體制，理當在世界衛生組織（WHO）獲得席次，以分享台灣的公衛專業。

金映玉說，她也要敦促拜登政府，邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會，並與台灣啟動自由貿易協定（FTA）的談判；她說，「我希望你能承諾在這個議題上努力。」

布林肯說，「絕對會的」，他的看法與金映玉一致，台灣是強健民主政體和科技重鎮，台灣可對世界有所貢獻，不只針對台灣人民，新冠肺炎就是很好的例子。

美國總統拜登選前就倡議當選後要舉行全球民主峰會，駐美代表蕭美琴曾透露，台灣分別在不同場合都向拜登團隊表達，台灣期待在當中扮演角色，也獲得正面回應。

至於民主峰會，布林肯10日表示，可能在年底舉行。

此外，眾議院軍事委員會10日舉行聽證會，聽取國防官員對印太區域的評估。

被問到美國如何嚇阻中共進犯台灣，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，包括提高美軍聯合作戰能力，尤其是關島的防衛能量；發展和其他聯合作戰夥伴的網絡；強化在包括第一與第二島鏈的部署；針對盟友夥伴，可以提供軍售和共同演習，也應強化訓練和演習計畫。

國防部印太事務代理助理部長海大衛（David Helvey）表示，自由開放的印太框架使所有國家處於平等的競爭環境，該框架今日受到挑戰，中國傾國家之力，想要重塑世界秩序，使其成為威權模式與國家目標所追求的秩序。

海大衛說，北韓持續發展大規模毀滅性武器，以及彈道飛彈系統，為美國與區域盟友夥伴帶來巨大挑戰；平壤的先進武器擴散是對國際和平與安全的威脅，破壞全球反武器擴散制度。

海大衛說，美國在印太地區有三項主要工作，包括強化與近鄰衝突時勝出的能力，建立夥伴關係與提高聯合作戰能力，以及強化盟友和夥伴之間的互聯網絡，促進在印太地區的共同利益。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點