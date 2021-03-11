我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

議員要求挺台入WHO、出席民主峰會 布林肯：絕對會的

4月1日起 美國內旅客進紐約免隔離

議員要求挺台入WHO、出席民主峰會 布林肯：絕對會的

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。(美聯社)
美國國務卿布林肯。(美聯社)

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）10日在聯邦眾議院外交委員會，應加州的韓裔眾議員金映玉（Young Kim）要求協助台灣取得世界衛生組織的席次等議題，布林肯表示，絕對承諾努力，台灣是強健的民主政體、科技重鎮，可對世界有貢獻。

布林肯10日受邀出席外交委員會，說明拜登政府的外交優先；其中金映玉關切美國對台灣的支持與美台關係。

金映玉表示，數十年來，台灣是美國寶貴的安全與全球公衛夥伴，台灣對國際社會貢獻良多，本身也是強健民主體制，理當在世界衛生組織（WHO）獲得席次，以分享台灣的公衛專業。

金映玉說，她也要敦促拜登政府，邀請台灣參加美方接下來要舉辦的民主峰會，並與台灣啟動自由貿易協定（FTA）的談判；她說，「我希望你能承諾在這個議題上努力。」

布林肯說，「絕對會的」，他的看法與金映玉一致，台灣是強健民主政體和科技重鎮，台灣可對世界有所貢獻，不只針對台灣人民，新冠肺炎就是很好的例子。

美國總統拜登選前就倡議當選後要舉行全球民主峰會，駐美代表蕭美琴曾透露，台灣分別在不同場合都向拜登團隊表達，台灣期待在當中扮演角色，也獲得正面回應。

至於民主峰會，布林肯10日表示，可能在年底舉行。

此外，眾議院軍事委員會10日舉行聽證會，聽取國防官員對印太區域的評估。

被問到美國如何嚇阻中共進犯台灣，美軍印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）表示，包括提高美軍聯合作戰能力，尤其是關島的防衛能量；發展和其他聯合作戰夥伴的網絡；強化在包括第一與第二島鏈的部署；針對盟友夥伴，可以提供軍售和共同演習，也應強化訓練和演習計畫。

國防部印太事務代理助理部長海大衛（David Helvey）表示，自由開放的印太框架使所有國家處於平等的競爭環境，該框架今日受到挑戰，中國傾國家之力，想要重塑世界秩序，使其成為威權模式與國家目標所追求的秩序。

海大衛說，北韓持續發展大規模毀滅性武器，以及彈道飛彈系統，為美國與區域盟友夥伴帶來巨大挑戰；平壤的先進武器擴散是對國際和平與安全的威脅，破壞全球反武器擴散制度。

海大衛說，美國在印太地區有三項主要工作，包括強化與近鄰衝突時勝出的能力，建立夥伴關係與提高聯合作戰能力，以及強化盟友和夥伴之間的互聯網絡，促進在印太地區的共同利益。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

台灣 美國 布林肯

上一則

氣候變遷 美中已接觸 中盼帶來「氣候變化」

下一則

葛謨性騷 紐約州議會將討論彈劾等行動 白思豪籲下台

延伸閱讀

疫苗配送爭功 前官員諷：川普種樹 拜登收割

疫苗配送爭功 前官員諷：川普種樹 拜登收割
美中破冰有望？高層恢復交流「不是戰略對話」

美中破冰有望？高層恢復交流「不是戰略對話」
加購防變數！拜登宣布增購1億劑嬌生疫苗

加購防變數！拜登宣布增購1億劑嬌生疫苗
美中高層恢復對話 象徵意義大於實質

美中高層恢復對話 象徵意義大於實質

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
眾院議長波洛西(中) 9日在眾院即將投票通過參院修正版的紓困法案後舉行記者會表示，「這是歷史的重大時刻」。拜登總統將馬上簽字紓困法案生效，紓困現金即刻寄出。(美聯社)

1400元紓困金月底前進帳 正在讀大學的子女也可拿

2021-03-10 06:18
8日公布的美國疾病管制暨預防中心(CDC)最新防疫指南指出，已經完成新冠疫苗接種的民眾，可在室內空間聚會，不必戴口罩或保持社交距離。(美聯社)

CDC新指南：疫苗完全接種者 彼此可免戴口罩聚會

2021-03-08 12:11
英國哈利與與妻子梅根在7日晚播出的脫口秀主持人歐普拉專訪中，指在王室受到不平待遇。(路透)

歐普拉專訪 哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

2021-03-07 22:30
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11

1張圖看疫情：美24.4%成人已接種疫苗 加州破361萬確診

2021-03-11 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱

健身房華裔經理遭辱罵「滾回中國」 男子涉歧視被解僱
每人1400元紓困金 月底前能收到

每人1400元紓困金 月底前能收到
一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係

一洲焦點／東方巨獅驚醒美國巨鷹？新冠如何崩解美中關係
第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合

第一夫人吉兒「撞衫」梅根 網友不相信是巧合
一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由

一字之差被誤讀 封殺趙婷沒理由