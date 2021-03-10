舒默促提案 要抗中國影響力 料成拜登上任後第2大法案

參院將推動一個旨在對抗中國經濟影響力的開支法案，可望獲得跨黨派支持。(路透)

拜登總統將簽署的1.9兆元疫情紓困法案，在國會未能獲得共和黨支持，但參院將推動一個旨在對抗中國 經濟影響力的開支法案，可望獲得跨黨派支持，這亦將成為拜登入主白宮 後的第二大法案。

參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)已開展立法工作，儘管內容未悉，但主要是尋求措施，對抗中國在全球不斷增長的力量，以及建議提供資金以加強美國 製造及供應鏈。

舒默上月曾指出，民主黨人推動有關中國的法案，目的是要鞏固美國的供應鏈、擴大美國的半導體生產，在全國範圍內建立5G網絡，並向美國製造公司和樞紐投資數十億元。

新法案有可能會以去年舒默與印第安納州共和黨籍參議揚格(Todd Young)共同提出的兩黨法案為藍本，該法案名為「無盡邊界法」(the Endless Frontier Act)。

民主、共和兩黨一直在研議推動一系列針對中國有關的法案，從支持美國生產半導體乃至建立全國性的5G網路等；舒默表示，他即將出台的立法方案，將包括解決這些問題。

目前仍不清楚白宮以及民主黨核心成員對這個針對中國的法案有多大支持，不過五個不願透露身份的國會官員表示，有關方案基本完成，最快在4月投票。

前國會預算處主任，現任右翼美國行動論壇(American Action Forum)霍爾茨-埃金(Douglas Holtz-Eakin)指出， 在所有政策裡，最有潛力獲得兩黨合作的就是中國問題。他認為，仇恨中國是兩黨的大事，舒默會把握這個機會領軍反對中國。

不過民主黨內，也有人要求先對其他重要問題立法，例如醫保、移民、氣候變化、投票改革及槍枝管制等。

左翼智庫經濟與政策研究中心(Center for Economic and Policy Research)主任韋斯布羅特(Mark Weisbrot)認為，必須先做好經濟復蘇及擺脫疫情，中國在這兩方面都做到了，為何美國不先處理這些？

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)則表示，政府在決定下一個立法重點之前，仍將重點放在通過紓困法案上。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點