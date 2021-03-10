1.9兆紓困案眾院過關 拜登周五簽字生效

國會眾院10日通過1.9兆元「美國救援法案」(American Rescue Plan)。眾院議長波洛西：「這是我們有機會支持的最具變革與歷史意義的法案之一」。(美聯社)

國會眾院 10日通過拜登總統的1.9兆元「美國 救援法案」(American Rescue Plan)，其中包括給年收入7萬5000元以下的個人，以及年收入15萬以下的夫妻共同報稅家庭發放1400元紓困支票；拜登表示，法案通過是人民的心聲被聽見，他將於本周五在白宮這一人民的房子簽署這項人民的法案。

眾院10日以220比211表決通過「美國救援法案」，兩黨議員基本按黨派路線投票；這是美國歷史上最大的經濟紓困案之一，也是民主黨在2020年總統大選奪回兩院優勢後，承諾的任內第一要務。

該法案將給年收入7萬5000元以下的個人、夫妻共同報稅的年收入15萬以下的家庭，發放1400元全額紓困金 ；超過該收入門檻後，紓困金額遞減，而到個人年收入8萬以上、夫妻共同報稅年收入16萬以上，則不再發放。

除了加強失業救濟、稅務減免，法案也給新冠檢測、接種者追蹤及疫苗研發撥經費，以便趕在今年5月底之前，讓所有美國成年人打上疫苗；同時也分配資金協助學校重啟、支援餐館、商家，以及州政府和地方政府。

眾院議長波洛西說，「這是我們有機會支持的最具變革與歷史意義的法案之一」，拜登的美國救援法案關乎孩童、關乎他們的健康和教育，以及他們家庭的經濟安全。

與上周末參院共和黨齊力反對一致，眾院共和黨10日也都反對該法案；眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，這不是救援法，也不是紓困法，而是一大批早在疫情之前就有的左翼優先議題，並不能滿足美國家庭的需要。

拜登當日在法案通過後發聲明指，數周以來，大多數美國人 — 既有民主黨，也有無黨派和共和黨 — 很清楚的表達了他們對美國救援法的支持，今天該法案在眾院過關，顯示他們的心聲被聽見。

他說，「這項法案關乎的是給這個國家的基石 — 必要行業者、建立這個國家的工薪階層，以及讓這個國家持續運轉的人們，一個戰鬥的機會。」