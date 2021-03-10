參院過關 加蘭德將任聯邦司法部長

參院10日表決通過拜登總統提名加蘭德(Merrick Garland)任聯邦司法部長。(美聯社)

參院 10日表決通過拜登 總統提名加蘭德(Merrick Garland)任聯邦司法部 長，他五年前受兩黨政治對峙波及，未能出任最高法院大法官，今時今日事態發展卻大轉彎，兩黨以70比30的壓倒性優勢通過其任命。

再過幾天就是加蘭德獲前總統歐巴馬任命最高法院大法官的五周年，他原本是要接替已故的保守派大法官史卡利亞(Antonin Scalia)，但當時占參院多數席的共和黨拒絕就其提名舉辦聽證或表決。

此次他獲拜登任命司法部長，受到參院兩黨支持，五年前帶頭拒絕受理其任命聽證的參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)和資深共和黨葛拉斯理(Charles Grassley)，這次也投了支持票。

麥康諾10日在表決前表示，「我會投票確認加蘭德的司法部長任命，因為他的坦率正直與法律專精久負盛名，他的左中派思想也屬於法律主流的範疇，希望我們新上任的司法部長，能對司法部以及美國面臨的挑戰施以實際方案。」

加蘭德即將接手的司法部，正處政治醜聞的風口浪尖，兩黨皆有參議員擔心司法部已淪為政治工具，加蘭德將如何帶領司法部重建不受白宮影響的獨立性，將是外界關注的焦點。

他在提名認證聽證會承諾，自己將不受拜登支配，「我是美國的法務人員，我將竭盡所能，抵抗任何人發起政治化或黨派化的指控或調查。」