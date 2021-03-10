國務卿布林肯15日起出訪日韓 奧斯丁另造訪印度

國務卿布林肯（ Antony Blinken）將於15日到18日訪問日本東京與南韓首爾，重申美國強化盟友關係與強調合作。美聯社

國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日發布新聞稿表示，國務卿布林肯 （ Antony Blinken）將於15日到18日訪問日本東京與南韓首爾，重申美國 強化盟友關係與強調合作，除了將與日韓外交部長、國防部 長進行2加2對談，布林肯還將分別與當地企業領袖和媒體舉行線上圓桌會議，討論雙邊關係等議題。

美國國防部也發布新聞稿，說明國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）首場海外訪問行程；他13日出發訪問位在夏威夷的印太司令部，將在日本、韓國與布林肯參加雙邊首長2加2會議後，前往印度。

普萊斯表示，布林肯將與國防部長奧斯丁在16日到17日造訪東京，一起參加美日安全諮詢委員會的2加2會議，由日本外務大臣茂木敏充與防衛大臣岸信夫主持。

布林肯將與茂木敏充和其他資深官員開會，討論一系列雙邊和全球議題；並與企業領袖見面，強調美日經濟關係的重要性，並討論新冠肺炎造成的經濟衝擊。

此外，布林肯將主持一場線上圓桌會議，與日本記者討論美日同盟的未來、自由的媒體用來促進良善治理與捍衛民主的角色，以及性別平等創造的廣泛利益等。

布林肯和奧斯丁將在17日到18日造訪首爾，參加美韓外交與國防部長2加2會議，會晤韓國外交部長鄭義溶、國防部長徐旭；布林肯將與鄭義溶和其他資深官員開會討論具有雙邊及全球重要性問題，布林肯也會與韓國年輕領袖見面，並主持一場和南韓媒體的圓桌會議，討論美韓盟友關係促進印太與全球和平、安全與繁榮之重要性。

布林肯將在18日返回美國華府。

國防部表示，奧斯丁將在印太司令部會見美國軍隊與資深指揮官，強調其作為國防部優先戰區的印太願景。

國防部指出，在日本，他將強調美日盟友以前所未有的堅韌，面對中國的長期競爭；在韓國，奧斯丁將重申美國立場，致力支持南韓安全，且強調美韓同盟是東北亞、印太與全世界和平、安全與繁榮的關鍵。

國防部表示，奧斯丁在印度將訪問印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）和其他資深國安領袖，以討論深化美印主要防衛夥伴關係，促進兩國對印太地區與西印度洋區域的合作。