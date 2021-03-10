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FBI釋影片 要揪出川普支持者闖國會前放炸彈主嫌

中央社／華盛頓9日綜合報導
FBI9日釋出今年1月5日在華府放置土製炸彈主嫌的影片。（影片截圖）
FBI9日釋出今年1月5日在華府放置土製炸彈主嫌的影片。（影片截圖）

美國聯邦調查局（FBI）9日釋出今年1月5日在華府放置土製炸彈主嫌的影片，希望查出關於他身分的線索。此人放置炸彈的隔天，國會山莊就遭到前總統川普的支持者闖入攻擊。

在FBI官方YouTube頻道公布的影片中，可看到嫌疑人走在國會山莊附近的街道上。他身穿黑褲、淺色連帽上衣、戴手套，一隻手提著一個包，因為戴著眼鏡和口罩，長相不容易辨識。

FBI先前已釋出嫌疑人照片，若民眾提供線索協助警方逮捕此人，可獲10萬美元獎金。

https://www.youtube.com/watch?v=YJ80LJIOn3E

來源：FBI – Federal Bureau of Investigation

法新社報導，此人疑似在國會山莊附近的共和黨及民主黨總部旁放置土製炸彈，炸彈沒有引爆，可能只是想藉此轉移警方焦點，好讓支持川普的群眾順利闖入國會。

FBI華府分局助理局長丹托諾（Steven D'Antuono）請民眾協助找出此人：「我們還是認為有人手上有相關資訊，但可能他們到現在還不知道那些資訊很重要。」

「這些管狀炸彈是有可能成功的裝置，可能被引爆、造成重大傷亡。」

川粉1月6日闖入國會山莊，導致5人喪命，迄今已逾300人涉案被捕。

FBI 華府 川普

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