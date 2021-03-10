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拜登任內首度雙方高層官員會晤 美中磋商中

拜登任內首度雙方高層官員會晤 美中磋商中

記者張文馨／華盛頓報導
美國國務卿布林肯。（美聯社）
美國國務卿布林肯。（美聯社）

英國金融時報報導，華府與北京正在敲定美中首次高層及對話，可能是由國務卿布林肯（Antony Blinken）、白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），會見中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，與中國大陸外交部長王毅。

金融時報報導，目前還在商談會面地點與時間，不排除在布林肯訪問日本與韓國之後，回程經過阿拉斯加時，停靠在安克拉（Anchorage），美方也考慮這場會面極為精簡，只有一或兩位官員會見中方對口。

金融時報引述知情人士說法表示，討論一直在持續進行中，還沒做出決定；若布林肯與蘇利文會見楊王，將是美國總統拜登上台以來，首次的美中高層官員會面。

多家美國媒體報導，布林肯與國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將於本月訪問日本和南韓；金融時報報導，奧斯丁也將出訪印度。這將是拜登政府就任以來，國安團隊首長首度出訪，對美國來說，印太地區重要性不言可喻。

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但同時美國也透過外交管道與中國大陸建立聯繫，包括拜登與中國大陸國家主席習近平通話、布林肯與楊潔篪通話等；金融時報引述兩名知情人士的說法表示，華府希望確保在敦促盟友和美國一起對中國大陸採取較為強硬的姿態時，不要完全擱置中國大陸。

南華早報稍早引述一名拜登政府高階官員的說法，稱美中正在協商近期舉行高層會議，白宮與國務院均未證實，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示「沒有最終細節可提供」，路透引述資深官員說法表示，正與陸方進行高層對話的磋商，這場會議並非總統層級，但會「非常高層」，近期可望公布。

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