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疫情紓困案 有望省下健保費！數百萬人省數百至數千元

記者顏伶如／綜合報導
根據推算，年收入5萬8000元的45歲勞工，參加歐記健保並無聯邦補助，但根據疫情紓困法案，則可獲得最高1250元抵稅，或者保費打八折。(Getty Images)
根據推算，年收入5萬8000元的45歲勞工，參加歐記健保並無聯邦補助，但根據疫情紓困法案，則可獲得最高1250元抵稅，或者保費打八折。(Getty Images)

疫情紓困法案之賜，數百萬民眾可望省下數百元健保開銷，幾乎所有正在領取失業救濟金的民眾都將受惠。才剛登記參加或已參加「歐記健保」的民眾，購買私人健保且目前未領聯幫補助的自僱者(self-employed)，失業之後努力希望保留原有健保的勞工，都將受益。

美聯社報導，全美十多州若接受紓困法案當中有關聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)條款，這項法案將可造福更多民眾。

報導指出，整體而言，拜登疫情紓困法案將是前總統歐巴馬任內在2010年推出「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)以來，聯邦政府擴大健保補助的最大手筆。前總統川普任內多次嘗試推翻歐記健保，卻始終未能成功，如今這項聯邦健保法案在拜登上台後，將有機會得到新發展。

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根據無黨派組織國會預算處(CBO)推算舉例，目前年收入5萬8000元的45歲勞工，目前參加歐記健保並無聯邦補助，但根據疫情紓困法案，則可獲得最高1250元抵稅(tax credit)，或者保費打八折。年收入1萬9300元的64歲民眾目前因為聯邦補助，讓保費得以降至一年800元，但根據疫情紓困法案，若參加標準計畫( standard plan)保險將可免繳保費。

美聯社指出，由於健保計算複雜，消費者必須自行做功課，才能知道疫情紓困法案是否對己有利。健保補助與疫情紓困支票發放不同，政府機關、保險業者及雇主都必須進一步了解條文內容，作業程序勢必出現時間落差。

另外還有政治層面因素，由於絕大多數健保補助是為因應疫情，補助效期將於2022年底屆滿，屆時民主黨將可以在期中選舉時爭取選民支持，目標透過立法讓聯邦健保補助變為永久有效，甚至進一步加碼。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)資深研究員索羅曼(Judy Solomon)分析：「我們一直懷抱希望，有機會回到我們當初在2009年至2010年間創立的基礎，繼續增加內容，如今我們終於走到夢想可能成真的階段。」

歐記健保 紓困 疫情

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