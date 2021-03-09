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美軍印太司令：中共擴大軍演、阻絕干預是關鍵挑戰

記者張文馨／華盛頓報導
美軍印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）。美聯社
美軍印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）。美聯社

美軍印太司令部司令戴維森（Philip S. Davidson）9日向聯邦參議院軍事委員會工作報告，根據其書面證詞，解放軍運用先進武器系統投入訓練和演習，與中國在該印太地區的威脅，是關鍵挑戰之一；過去一年來，解放軍擴大在台灣附近的軍事部署，出動轟6越過海峽中線，進入台灣防空識別區，並進行兩棲登陸與海上聯合打擊訓練，模擬入侵台灣的情形。

戴維森表示，解放軍不只發展先進的武器系統，並頻繁運用在訓練和演習，提高戰力，並向區域和全球傳遞訊息，例如中國在去年8月在南海發射中程反艦彈道飛彈，證明其能攻擊西太平洋的航空母艦，意指解放軍表明在應對區域危機時，陸方有能力應對可能的第三方干預。

此外，戴維森說，解放軍進行兩棲和海上打擊聯合訓練，模擬入侵台灣，並以大部隊演習證明其干預朝鮮半島危機的能力，反覆練習以完善解放軍戰鬥經驗不足的缺點，這是解放軍為現代戰爭所做的關鍵準備。

談到中國在印太地區的威脅，戴維森表示，中國在該地區採取越來越強硬的軍事部署，施加壓力並擴大影響力，對台灣尤其如此；過去一年裡，北京在外交、資訊、經濟與越來越多的軍事行動，孤立台北，必要時強迫台灣與中國統一，此外，解放軍直到去年都在擴大在台灣周圍的軍事部署，包括出動轟6繞行台灣，越過台海中線，進入台灣的防空識別區，這都是近25年以來最為頻繁的時刻。

戴維森表示，中共過去兩年間將兩棲攻擊訓練納入國家級演習中，幾乎可以確定是要施加壓力且表達決心。

戴維森表示，北京的威權訊息越發具有對抗性，並連結了解放軍在台灣海峽的軍事活動，及台灣的分離運動；北京在外交方面持續妨礙台灣有意義參與國際組織，去年台灣無法參與世界衛生大會共同討論應對新冠疫情大流行，類似的手段都在破壞中共聲稱她希望和平統一台灣的主張。

戴維森也在證詞中提到港版國安法，指在北京指示下，香港當局透過大規模逮捕，以噤聲民主派人士，破壞民主運動的政治權力抑制異議；透過他們出重手控制香港事務，中國已證明「一國兩制」是空話。

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