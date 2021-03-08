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紓困案一再變動 專家：一些人宜暫緩報稅 可省上千元

威州女1年內15親友染疫去世… 有14人是非裔

編譯周芳苑／綜合8 日電
密爾瓦基市府工作的蒙哥馬利女士在新冠第一年中，先後失去15位親友。圖為蒙哥馬利其中一位94歲的親戚克拉克女士，在去年2月就因新冠病歿。(美聯社)
密爾瓦基市府工作的蒙哥馬利女士在新冠第一年中，先後失去15位親友。圖為蒙哥馬利其中一位94歲的親戚克拉克女士，在去年2月就因新冠病歿。(美聯社)

威斯康辛州密爾瓦基(Milwaukee)一名非裔女子，從去年新冠肺炎疫情爆發至今近一年期間，認識的親友中有多達15人陸續因感染新冠病毒而離世，除其中一人外，全跟她一樣是非裔。

「這是一連串令人難以置信的損失。」59歲的金柏莉‧蒙哥馬利(Kimberly Montgomery)說，身邊第一個因感染新冠病毐死亡的人是姨媽，被送到急診室後便過世；接著，又有其他的家人，以及如同親人般的朋友，一個接一個因染疫而死，一年中走了15人。

這15人中有退休警官、教堂執事、朋友擔任廚師的兄弟，以及在亞特蘭大照顧新冠病患的護士好友；另外，蒙哥馬利的表姊妹也因染疫在醫院治療12天後返家，原以為已痊癒，但不久仍離世。

根據追蹤新冠肺炎死亡率的研究機構APM Research Lab，全美非裔占總人口約12%，而在新冠病毒染疫死亡者中，近15%為非裔，即超過7萬3000人，死亡率居所有族裔第二高，僅次於印第安原住民。

與此同時，蒙哥馬利眼見非裔社區正省思全美種族、警察暴力和其他制度性問題，她在歷經個人痛苦後，更增強要致力為公眾謀福利的決心，包括出任密爾瓦基政府關係總監。

蒙哥馬利也與密爾瓦基市長巴雷特(Tom Barrett)密切合作；巴雷特說，蒙哥馬利的親身經歷讓他見解更敏銳。

蒙哥馬利說，看到統計數據，以及看到明尼蘇達州非裔弗洛伊德之死，以及威斯康辛州基諾沙暴亂，這些受害者令她感同深受，也讓她更添前進動力。

蒙哥馬利過去一年花很多時間為密爾瓦基尋求新冠疫情相關資金，並與分會歷史悠久的非裔姐妹組織Delta Sigma Theta合作，讓人們更了解疫苗和檢測的重要性。

蒙哥馬利多半居家工作，但對防疫措施極度在意，外出時一定戴口罩，甚至在前往田納西州探望父母之前，會先接受測試。

密爾瓦基市府工作的蒙哥馬利女士在新冠第一年中，先後失去15位親友。(美聯社)
密爾瓦基市府工作的蒙哥馬利女士在新冠第一年中，先後失去15位親友。(美聯社)

非裔 疫情 新冠肺炎

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