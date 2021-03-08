姓氏拼錯！俄州91歲翁被誤打2劑疫苗 呼吸窘迫急送院

俄亥俄州91歲史密斯先生竟然在4小時內被注射二次第二劑新冠疫苗，現在醫院復元中。(取自臉書)

俄亥俄州 一名91歲男子意外地在四小時內，兩度接種第二劑的新冠肺炎莫德納 (Moderna)疫苗 ，導致該男子在驚恐和癱軟下，在鬼門關前走了一遭。

辛辛那提詢問報(Cincinnati Enquirer)報導，來自辛辛那提郊區漢彌爾頓(Hamilton)的史密斯(Victor Smith)1月在漢彌爾頓堡接種第一劑莫德納疫苗。

史密斯的女兒朵恩‧史密斯-西奧多(Dawn Smith-Theodore)在臉書上寫道，父親2月25日在波德郡露天廣場(Butler County Fairgrounds)接種第二劑疫苗。

當時，史密斯的疫苗接種卡上的名字正確，姓氏卻寫錯。史密斯-西奧多說：「上面名字寫維特(Victor)，但姓氏卻不一樣。」

史密斯打完第二劑疫苗後，被送回非營利組織Community First Solutions經營的詹姆士鎮(Jamestown)療養中心。

四小時後，一名消防隊員進入療養中心，拿著寫著相同名字的疫苗接種卡，幫史密斯再次施打第二劑疫苗。

史密斯-西奧多告訴當地電視台WKRC-TV說：「3時45分，一名消防隊員進來尋找維特，他們說：『維特史密斯？』，我爸應：『沒錯』。」

「他們進到我爸的房間，沒有其他人跟著進去；他們在裡面九分鐘，替他注射了莫德納疫苗。」史密斯-西奧多說，「我爸說：我打了兩次第二劑疫苗。」

不久後，史密斯-西奧多接到電話稱她的父親呼吸窘迫，被送往漢彌爾頓堡醫院治療；她確信，父親的生命有危險。

住在加州卡拉巴薩斯(Calabasas)的史密斯-西奧多3月1日說：「昨天我跟父親說話時，他可以勉強說出兩個字，這令人心碎，我還沒打疫苗，不能去看他，我已經一年沒見到他了。」

所幸史密斯的情況好轉，目前已在醫院恢復中。

史密斯-西奧多說：「我希望父親康復，也不希望類似情況發生在其他人身上。」

漢彌爾頓市與Community First Solutions發布聲明，說明該機構內出現居民被誤打兩次第二劑疫苗的情況，但強調是由第三方單位的人員施打疫苗，詹姆士鎮療養中心的職員發現病人的情況，立即反應將病患送醫且讓家屬知情。